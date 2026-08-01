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Vlasto Čepo, poražen je u Beogradskoj areni od Gilberta Urbine na UFC spektaklu u našoj predstavnici.

Krenuo je Vlasto Čepo veoma agresivno, odmah je saterao Urbinu u ćošak, ali je američki borac brzo krenu u kontru, srušio Novosađanina na pod i serijom direktnih udaraca odneo pobedu.

1/5 Vidi galeriju Vlasto Čepo Foto: Printskrin

Nije ovo ništa neobično za Čepu. Poznat je srpski borac po tome što često ovako ulazi u mečeve, neretko pokušava da šokira protivnika već na startu borbe, ali ovoga puta nije uspeo.

Slovak koji nastupa i pod našom zastavom je pored srpskih nosio i slovačke simbole, dok je Beogradskom arenom grmela pesma "Đurđevdan", dobro poznata čuvena numera. Međutim, njegov rival Gilbert Urina je bio neumoljiv, posle samo 40 sekundi je iskoristio nepažnju Vlasta Čepa i završio ekspresno borbu.

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