Duško Todorović je poražen od Roberta Valentina na UFC spektaklu u Beogradu, završivši borbu u prvoj rundi predajom.
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ŠVAJCARAC OGRNUO SRPSKU ZASTAVU! Todorović se borio kao lav, ali je Valentin bio jači! (VIDEO)
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Srpski MMA borac Duško Todorović poražen je od Roberta Valentina na UFC spektaklu u Beogradu.
Borba je završena u prvoj rundi "giljotinom" Švajcarca, koji je nekoliko puta pokazao da je surovo dominantan u parteru.
Duško Todorović Foto: Printskrin
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Duško se jednom izvukao, ali drugi put nije mogao i to kada je oborio Valentina, koji ga je u letu uhvatio za vrat i "udavio" na podu.
Šteta za srpskog borca, kome je ovo prvi poraz u karijeri predajom.
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