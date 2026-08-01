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Srpski MMA borac Duško Todorović poražen je od Roberta Valentina na UFC spektaklu u Beogradu.

Borba je završena u prvoj rundi "giljotinom" Švajcarca, koji je nekoliko puta pokazao da je surovo dominantan u parteru.

1/2 Vidi galeriju Duško Todorović Foto: Printskrin

Duško se jednom izvukao, ali drugi put nije mogao i to kada je oborio Valentina, koji ga je u letu uhvatio za vrat i "udavio" na podu.

Šteta za srpskog borca, kome je ovo prvi poraz u karijeri predajom.

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