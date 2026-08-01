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Miloš Janičić doživeo je povredu na spektaklu u Beogradu tokom UFC turnira u Beogradskoj areni.

Posle meča, gde je poražen od Noa Gunjona, Janičić se oglasio putem svog zvaničnog Instagram naloga:

Povreda Miloša Janičića Foto: Printskrin

- Povreda noge na prvom "kicku". Žao mi je sto nisam stigao da pokazem nista. Poraz je poraz, ide tuzna priča - napisao je Janičić.

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Sloba Radanović na UFC spektaklu Izvor: Kurir