Miloš Janičić otkriva detalje o povredi noge tokom UFC spektakla u Beogradskoj areni. Saznajte kako je došlo do incidenta.
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OGLASIO SE JANIČIĆ I OTKRIO ŠTA SE DOGODILO U ARENI! Srpski borac otvoreno o povredi!
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Miloš Janičić doživeo je povredu na spektaklu u Beogradu tokom UFC turnira u Beogradskoj areni.
Posle meča, gde je poražen od Noa Gunjona, Janičić se oglasio putem svog zvaničnog Instagram naloga:
Povreda Miloša Janičića Foto: Printskrin
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- Povreda noge na prvom "kicku". Žao mi je sto nisam stigao da pokazem nista. Poraz je poraz, ide tuzna priča - napisao je Janičić.
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