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Navaho je do 11. pobede u profesionalnoj karijeri stigao pošto je brutalno nokautirao bivšeg UFC šampiona.

Brutalan nokaut na UFC Beograd Foto: Printskrin

 Stirling je pogodio Blahoviča zadnjim direktom i bacio ga u nokdaun, a zatim je ubitačnim udarcima laktovima posekao Poljaka na više mesta, pa je krv počela da šiklja na sve strane.

Usledila je hitna reakcija sudije koji je prekinuo meč.

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Foto: Printskrin

Navaho Stirling, Jan Blahovič
Foto: Printskrin

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Foto: Printskrin

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Sloba Radanović na UFC spektaklu Izvor: Kurir