Novozelanđanin Navaho Stirling sačuvao je oreol nepobedivog borca pošto je već u prvoj rundi savladao Poljaka Jana Blahoviča.
MMA
UZNEMIRUJUĆI VIDEO! KRV ŠIKLJA NA SVE STRANE: Najbrutalniji nokaut na UFC večeri šokirao celu Arenu! Sudija odmah prekinuo meč!
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Navaho je do 11. pobede u profesionalnoj karijeri stigao pošto je brutalno nokautirao bivšeg UFC šampiona.
Brutalan nokaut na UFC Beograd Foto: Printskrin
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Stirling je pogodio Blahoviča zadnjim direktom i bacio ga u nokdaun, a zatim je ubitačnim udarcima laktovima posekao Poljaka na više mesta, pa je krv počela da šiklja na sve strane.
Usledila je hitna reakcija sudije koji je prekinuo meč.
Foto: Printskrin
Foto: Printskrin
Foto: Printskrin
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