Navaho je do 11. pobede u profesionalnoj karijeri stigao pošto je brutalno nokautirao bivšeg UFC šampiona.

Stirling je pogodio Blahoviča zadnjim direktom i bacio ga u nokdaun, a zatim je ubitačnim udarcima laktovima posekao Poljaka na više mesta, pa je krv počela da šiklja na sve strane.