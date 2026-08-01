Svih 20.000 navijača skandiralo je Urošu, koji je potom sa suzama u očima proslavio pobedu
MMA
DOOOKTOOOREEE! POGLEDAJTE KAKO JE UROŠ MEDIĆ BACIO U TRANS 20.000 NAVIJAČA U ARENI: Posle samo 29 sekundi u borbi večeri nokautirao Rodrigeza
Slušaj vest
Uroš Medić savladao je u glavnoj borbi večeri na UFC Fight Nighrtu u Beogradu Danijela Rodrigeza iz SAD posle samo 29 sekundi!
Uroš Medić Foto: Printskrin
Vidi galeriju
Srpski borac je zadao direktan udarac u telo rivala i bacio ga na zemlju, a onda je krenuo nemilice da ga udara, pa je naterao sudija da ekspresno reaguje i prekine meč.
Usledila je prava ludnica na tribinama u Areni.
Svih 20.000 navijača skandiralo je Urošu, koji je potom sa suzama u očima proslavio pobedu i obratio se navijačima zahvaljujući se na podršci.
Reaguj
Komentariši