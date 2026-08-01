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Uroš Medić savladao je u glavnoj borbi večeri na UFC Fight Nighrtu u Beogradu Danijela Rodrigeza iz SAD posle samo 29 sekundi!

1/4 Vidi galeriju Uroš Medić Foto: Printskrin

Srpski borac je zadao direktan udarac u telo rivala i bacio ga na zemlju, a onda je krenuo nemilice da ga udara, pa je naterao sudija da ekspresno reaguje i prekine meč.

Usledila je prava ludnica na tribinama u Areni.

Svih 20.000 navijača skandiralo je Urošu, koji je potom sa suzama u očima proslavio pobedu i obratio se navijačima zahvaljujući se na podršci.