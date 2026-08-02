Slušaj vest

Aleksandar Rakić, jedan od najboljih srpskih boraca u UFC, trijumfalno je završio UFC spektakl održan u beogradskoj Areni.

Rakić je pobedio Poljaka Marćina Tiburu u jednoj od najbitnijih borbi večeri.

Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

 Najveću podršku srpski borac je imao od strane prelepe crnke koja je sedela u blizini oktagona. Po završetku meča slala je poljupce Aleksandru, a on je upravo njoj prvo otrčao po izlasku iz oktagona.

Kako često ističe u izjavama, Aleksandru je najveća podrška upravo supruga Melani.

Melani Rakić i Aleksandar Rakić Foto: Privatna arhiva

 Rakići se ne eksponiraju previše u javnosti, naprotiv, trude se da svoj privatni život drže podalje od društvenih mreža. Tek s vremena na vreme Melani objavi neku fotografiju koja nije vezana za UFC. Oboje su rođeni u Beču, a verili su se u julu 2018. godine i venčali godinu dana kasnije.

00:49
UFC - Aleksandar Rakić pobedu proslavio sa suprugom Melani Rakić Izvor: Kurir

Melani Rakić je završila gimnaziju u Beču, a posle toga radila je u u Regionalnom fondu zdravstvenog osiguranja glavnog grada Austrije. Ona i Aleksandar su zajedno od 2014. godine, a imaju i sina i ćerku.

Ne propustiteMMABRUTALNO ISKRENI RAKIĆ! Srpski borac otvorio dušu posle velike pobede u Beogradskoj areni!
96933db4-0665-4dc3-b022-963bfe88b25b.jpg
MMABRUTALNI RAKIĆ! Srbin podigao Arenu na noge, rasturio je Poljaka! (VIDEO)
2026-08-01 20_44_28-EON - Kanali — Mozilla Firefox.jpg
MMAUFC U BEOGRADU - KRV, NOKAUTI I SRPSKA DRAMA: Leka demolirao rivala, Rakić i Medić posle niza šokova bacili Arenu u ekstazu!
collage.jpg

00:49
UFC - Aleksandar Rakić pobedu proslavio sa suprugom Melani Rakić Izvor: Kurir