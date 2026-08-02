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Aleksandar Rakić, jedan od najboljih srpskih boraca u UFC, trijumfalno je završio UFC spektakl održan u beogradskoj Areni.

Rakić je pobedio Poljaka Marćina Tiburu u jednoj od najbitnijih borbi večeri.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

Najveću podršku srpski borac je imao od strane prelepe crnke koja je sedela u blizini oktagona. Po završetku meča slala je poljupce Aleksandru, a on je upravo njoj prvo otrčao po izlasku iz oktagona.

Kako često ističe u izjavama, Aleksandru je najveća podrška upravo supruga Melani.

1/7 Vidi galeriju Melani Rakić i Aleksandar Rakić Foto: Privatna arhiva

Rakići se ne eksponiraju previše u javnosti, naprotiv, trude se da svoj privatni život drže podalje od društvenih mreža. Tek s vremena na vreme Melani objavi neku fotografiju koja nije vezana za UFC. Oboje su rođeni u Beču, a verili su se u julu 2018. godine i venčali godinu dana kasnije.

00:49 UFC - Aleksandar Rakić pobedu proslavio sa suprugom Melani Rakić Izvor: Kurir

Melani Rakić je završila gimnaziju u Beču, a posle toga radila je u u Regionalnom fondu zdravstvenog osiguranja glavnog grada Austrije. Ona i Aleksandar su zajedno od 2014. godine, a imaju i sina i ćerku.