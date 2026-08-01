NE UME DA PODNESE PORAZ! Albanac ponovo kuka na sudije nakon kraha koji je doživeo na UFC-u u Beogradu!
MMA borac Denis Buzukja prvi put se obratio javnosti nakon poraza od Bogdana Grada na UFC Fight Night događaju u Beogradu, istakavši da ne razume zbog čega je sudija prekinuo borbu i dosudio pobedu rumunskom borcu.
Amerikanac albanskog porekla bio je u centru pažnje i pre ulaska u oktagon. Tokom zvaničnog merenja pokazao je simbol dvoglavog orla, što je izazvalo burne reakcije publike. Zbog tog poteza dočekan je zvižducima u Beogradskoj areni, dok su navijači glasno pružali podršku njegovom rivalu Bogdanu Gradu.
Borba je završena u drugoj rundi, kada je sudija procenio da je Buzukja signalizirao predaju tokom gušenja. Iako je odluka ostala na snazi, borac tvrdi da nije odustao od meča.
- Ne znam šta da kažem. To je bio rat i ja sam išao da pobedim ili poginem. Da tako zaustave borbu i ukradu je od mene, kao da sam se predao? To ne razumem. Ali, šta god da se desi, sve je to do Boga. Poštujem mog protivnika Bogdana. Ne razumem zašto je sudija prekinuo, zašto je mislio da sam tapkao, kada 'davljenje' nije bilo jako i ostalo je još 10 sekundi do kraja. Ne znam šta da radim sada odavde, niti gde da odem odavde. Samo želim da kažem hvala svima. Baš mi je srce slomljeno, mislim da bismo imali sjajnu treću rundu, ali ovo je život - rekao je Buzukja.
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