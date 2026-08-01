- Ne znam šta da kažem. To je bio rat i ja sam išao da pobedim ili poginem. Da tako zaustave borbu i ukradu je od mene, kao da sam se predao? To ne razumem. Ali, šta god da se desi, sve je to do Boga. Poštujem mog protivnika Bogdana. Ne razumem zašto je sudija prekinuo, zašto je mislio da sam tapkao, kada 'davljenje' nije bilo jako i ostalo je još 10 sekundi do kraja. Ne znam šta da radim sada odavde, niti gde da odem odavde. Samo želim da kažem hvala svima. Baš mi je srce slomljeno, mislim da bismo imali sjajnu treću rundu, ali ovo je život - rekao je Buzukja.