Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, dobio je transparent u Beogradskoj areni tokom UFC događaja u Beogradu, gde je poruka glasila da je "Predsedniče Donalde Trampe, dobro došli u Srbiju".

Ova slika sa UFC spektakla u Beogradu stigla je i do samog Donalda Trampa, koji je prvo "retvitovao" fotografiju koju je objavio Ričard Grenel, a potom je odlučio da ode i korak dalje, pa je pronašao snimak koji je takođe objavio na mreži "Truth".

Vlasto Čepo Foto: Printskrin

Nema sumnje, ova poruka je oduševila Donalda Trampa, a moguće je da će ovo doprineti i dodatnom približavanjem odnosa između Srbije i SAD, a možda utiče i na samog Trampa da odluči da poseti Srbiju u narednom periodu.

Što se tiče UFC Beograda, srpski borci ostvarili su pozitivan učinak i na kraju je skor bio pet pobeda i četiri poraza, uz pobedu Uroša Medića na "main eventu" posle 30 sekundi protiv Danijela Rodrigeza nokautom u prvoj rundi.

Ne propustiteMMANE UME DA PODNESE PORAZ! Albanac ponovo kuka na sudije nakon kraha koji je doživeo na UFC-u u Beogradu!
Denis Buzukja
MMADOOOKTOOOREEE! POGLEDAJTE KAKO JE UROŠ MEDIĆ BACIO U TRANS 20.000 NAVIJAČA U ARENI: Posle samo 29 sekundi u borbi večeri nokautirao Rodrigeza
2026-08-01 21_32_50-EON - Kanali — Mozilla Firefox.jpg
MMAUZNEMIRUJUĆI VIDEO! KRV ŠIKLJA NA SVE STRANE: Najbrutalniji nokaut na UFC večeri šokirao celu Arenu! Sudija odmah prekinuo meč!
2026-08-01 21_02_00-EON - Kanali — Mozilla Firefox.jpg
MMABRUTALNI RAKIĆ! Srbin podigao Arenu na noge, rasturio je Poljaka! (VIDEO)
2026-08-01 20_44_28-EON - Kanali — Mozilla Firefox.jpg

BONUS VIDEO:

00:49
UFC - Aleksandar Rakić pobedu proslavio sa suprugom Melani Rakić Izvor: Kurir