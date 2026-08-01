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Srpski MMA borac Aleksandar Rakić govorio je na konferenciji za medije u Beogradu.

Rakić je posle tri runde, na poene, savladao Marčina Tiburu.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

"Napokon. Posle pet godina sam na konferenciji za medije kao pobednik. Rekao sam to mnogo puta... Koliko je pritiska palo sa mojih ramena. Bilo mi je jako teško. Doći ovde. Pobediti Marćina Tiburu, ali volim kada sam pod pritiskom jer me je usmerio u pravom smeru. Marćin je treći poljski borac protiv koga sam se borio u karijeri. Iskusan je. Znao sam to. Dokazao sam sebi da sam legitimni teškaš", rekao je Rakić.

Da li će sada češće da se bori?

"Da. Sto posto. Više ću se boriti jer sada nemam taj problem skidanja kilograma jer mi je ranije trebalo par meseci da se oporavim od skidanja kilograma i to je jedan od razloga zbog kojih sam otišao kategoriju iznad i hoću da ostanem u trci da budem zauzet".

Kako se osetio u teškoj kateogriji?

"Bilo je veoma dobro. Imao sam 80 posto manje stresa. To je mnogo. Imati mnogo obaveza i trenirati plus skidati kilograme... Već 20 godina sam skidao kilograme još od kikboks karijer kada sam bio klinac. 2017 godine sam imao 12 pa 17 kila skidanja i to je mnogo zaista. Odlično mi je u teškoj kategoriji. Videli ste da u klinču nema neke razlike iako imam 7,8 kg manje od njega. Naravno da je očekivao da će mu težima pomoći ali... Poslednje 2,3 godine nisam imao problema sa snagom i ja sam s Balkana. Jedemo sarmu i ovo nam je supermoć".

Da li mu je ovo najdraža pobeda u karijeri?

"Ovo je važan momenat i položio sam težak test, naporan test. Kada sam čuo moju pesmu i video ljude koji navijaju za mene pa i viču Rakić, Rakić, znao sam da ne mogu da izgubim. Sve je bilo sjajno. Slava Bogu".

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Šta mu je prvo prošlo kroz glavu kada se meč završio?

"Posle borbe kada su rekli da sam pobedio i kada sam čuo 30-27 tri puta znao sam da ću pobediti. Hvala Bogu, Slava Bogu. Dobio sam veliku priliku na kojoj sam dugo radio i naporno radio. Skinuo sam mnogo pritiska sa sebe. Pred celom zemljom, porodicom i prijateljima. Nikada neću izgubiti u Srbiji".

Posebna noć, posebna pobeda, da li je ovo najbolje mesto za pobedu ali istovremeno i najteže?

"Sto posto. Da. Kao što sam rekao, pritisak uvek postoji i sada je bilo u dosta većoj količini. Mi nismo superljudi koji su nedodirljivi... Srbin koji se bori u Srbiji oseća dodatni pritisak i sada sam se izborio sa time. Ispunio očekivanja i znao sam da me neće izneveriti. Uradio sam mnogo toga iza kulisa, što se ne vidi. Naporan rad se isplatio".

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