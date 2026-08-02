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Pred 20.000 gledalaca u Areni u borbi večeri Medić je za samo 29 sekundi nokautom savladao Danijela Rodrigesa.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Popularni "Doktor" veoma emotivno je dočekao trijumf pred domaćom publikom.

Džudo i kik-boks pre UFC-a

Uroš Medić je rođen 25. aprila 1993. godine u Novom Sadu. Prošao je put od odrastanja u Budisavi, preko rada na građevini na Aljasci, do statusa zvezde u najvećoj svetskoj MMA organizaciji.

Džudoom je počeo da se bavi sa četiri godine, a zatim je trenirao kik-boks u klubu "Novi Sad" kod glavnog trenera Srđana Nadrljanskog.

"Baš mi nedostaje Budisava, o tome mislim svakog dana, ali imam neke ciljeve koje sam sebi zacrtao. To želim da ostvarim i to me drži. Čujem se sa mamom, tatom i burazerom svaki dan", rekao je jednom prilikom.

Odlazak na Aljasku

Medić je 2015. godine otišao u Enkoridž na Aljasku preko programa "Work and travel". U ovoj američkoj državi, gde vlada oštra i hladna klima, radio je teške fizičke poslove i građevinu, uz svakodnevne naporne treninge. Radio je, kako je kasnije otkrio i u restoranima, a išao je i u ribolov.

Pažnju na sebe je skrenuo u leto 2020. godine kroz program Dejne Vajta "Contender series", posle čega je obezbedio ugovor sa UFC-om.

Put ga je odveo u Los Anđeles, gde mu je i danas adresa. Tu je trenirao sa najvećim zvezdama ovog sporta, dok se u gledalištu nalazi holivudski džet-set.

Donalde, daj mi vizu

Krajem februara ove godine, Medić je u Hjustonu na UFC spektaklu nokautirao Amerikanca Džefa Nila.

No, pažnju javnosti je privukao njegov govor posle pobede. Imao je molbu za predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

"Beograd, Srbija, UFC ovog leta, Leon Roki Edvards, ako je dostupan. Nokautiraću i njega, a zatim i sve ostale nakon toga. Imam samo jedan problem, još uvek ne mogu da putujem van Amerike i potrebna mi je pomoć. Gospodine predsedniče, ako vidite ovo, molim vas, moram ovog leta da budem u Beogradu na UFC spektaklu", rekao je tada Medić.

Nije dugo prošlo, a usledio je rasplet.

"Upravo sam završio razgovor sa predsednikom Amerike Donaldom Trampom, zahvaljujući Dejni Vajtu, i mogu da putujem! Srbijo, dolazimo", poručio je Medić.

Suze posle pobede

Uroš Medić je posle velike pobede i svega što je uspeo da ostvari u Beogradu imao emotivno izlaganje i pričao je o svom putu.

"Želim da plačem, samo želim da plačem čoveče. Nedostajala mi je kuća toliko mnogo. Devet godina, predugo je. Otišao sam kao student, imao sam 22 godine i imao sam jedan san. Pogledajte gde sam sada. Želim ovo da posvetim spasitelju Isusu Hristu koji me je čuvao i brinuo o meni svih ovih godina".

Naredni san - pojas

Pokazao je svima Doktor Medić šta sve zna i ume. Sada želi da se bori za ono što smatra da zaslužuje - hoće pojas.

"Dovešćemo pojas u Beograd. Ima momaka sa kojima bih voleo da se borim, poput Karlosa Pratesa koji je ispred mene, ali bi to bila borba za pamćenje. Leon Edvards se krije, ako hoće da izađe iz rupe, spreman sam da ga nokautiram", poručio je Medić.