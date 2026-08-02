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Beogradska arena eksplodirala je od oduševljenja kada je Uroš Medić demonstrirao silu kakvu publika u Srbiji dugo nije videla. U glavnoj borbi prvog UFC događaja ikada održanog u našoj zemlji, srpski borac je poslao Danijela Rodrigeza na pod već posle 30 sekundi prve runde, a onda je stigla i nagrada koja će se dugo pamtiti.

UFC nije imao dilemu - Medićev nastup uvršten je među četiri najbolja na celoj priredbi, pa je srpski borac dobio "Performance of the Night" bonus vredan čak 100.000 dolara. Taj novac predstavlja samo nagradu za spektakularan nastup i dolazi povrh honorara koji je ugovorio za borbu.

Time je "Doktor" još jednom pokazao da pripada samom vrhu velter kategorije. Strani MMA mediji ističu da mu je ovo četvrta uzastopna pobeda prekidom u prvoj rundi, a mnogi smatraju da ga posle ovakve demonstracije sile čeka protivnik iz samog vrha divizije.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored Medića, bonuse od po 100.000 dolara osvojili su još Nina Milošević, koja je brutalnim udarcima u telo zaustavila Hejli Kovan, Navajo Stirling, posle senzacionalne pobede nad Janom Blahovičem, kao i Gilbert Urbina, koji je priredio jedno od najvećih iznenađenja večeri.

UFC je podelio i dodatne bonuse od 25.000 dolara borcima koji su završili svoje rivale pre isteka treće runde. Među nagrađenima našao se i još jedan srpski predstavnik – Jovan Leka, dok su bonus dobili i Robert Valentin, Noa Gunjon, Tofik Musajev, Majkl Oliveira, Bogdan Grad, Mateuš Rebecki i Stefani Lusijano.

Za Srbiju je ovo bilo veče iz snova. Pored Medića i Leke, do pobeda su stigli i Nina Milošević, Borislav Nikolić i Aleksandar Rakić, pa je domaća publika ispratila istorijski UFC debi u Beogradu uz čak pet trijumfa srpskih boraca. Ono što je sigurno - posle nokauta koji je obišao svet i bonusa od 100.000 dolara, ime Uroša Medića sada će se još glasnije spominjati među ozbiljnim kandidatima za najveće borbe u velter kategoriji.