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Istorijski UFC spektakl u Beogradu doneo je vrhunske borbe, spektakularne nokaute i odlične rezultate domaćih boraca, ali je jedna scena izazvala pažnju i van granica Srbije.

Dok je Beogradska arena eksplodirala od oduševljenja zbog izlaska Borislava Nikolića, pojedini hrvatski mediji burno su reagovali zbog izbora pesme uz koju je srpski borac Borislav Nikolić ušao u oktagon.

1/6 Vidi galeriju Borislav Nikolić Foto: Printskrin

Na njegovom debiju u UFC sa razglasa je odjekivala pesma "Sini jarko sunce sa Kosova", koju izvodi Danica Crnogorčević, što se komšijama nimalo nije dopalo.

Hrvatski portal "Gol.hr" objavio je tekst u kom oštro kritikuje Nikolića i organizatore spektakla u Beogradskoj areni.

U tekstu detaljno analiziraju stihove pesme Danice Crnogorčević, izdvajajući deo u kojem se pominju Dubrovnik i Knin, uz tvrdnju da takve poruke ne bi smele da budu emitovane tokom UFC događaja koji prati milionski auditorijum širom sveta. Na kraju teksta iznose veoma oštru ocenu da je sve bilo, kako navode, "sramotno i skandalozno".

"Ovaj veoma talentovani borac zasluženo je dobio mesto u UFC programu, ali mislimo da je UFC ipak morao da proveri njegovu prošlost. Ovo je momak koji je već uvredio mnoge hrvatske sportske ljubitelje nekim netačnim komentarima, ali ono što je uradio na ovom događaju jednostavno nije smelo da prođe bez reakcije UFC-a", piše hrvatski portal.

Ovo nije prvi put da izbor ulazne muzike MMA boraca izazove burne reakcije u regionu. Hrvatski mediji su i ranijih godina pisali o pesmama uz koje srpski i hrvatski borci izlaze u kavez, ocenjujući da pojedini izbori imaju političku simboliku i izazivaju podele među navijačima.

"Iako je ovo pesma koja pre svega govori o srpskoj ideji na Kosovu, možemo reći da je najskandalozniji deo onaj u kojem se pominju dva hrvatska grada. 'Iz Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja... Sa Avale, Lovćena i Šare, Srbija zove, ustani, Lazare', glasi najkontroverzniji deo te pesme", dodaje se u tekstu.

Sa druge strane, Nikolić se nije oglašavao povodom reakcija iz Hrvatske. Fokus je ostao na onome što je uradio u oktagonu, gde je pobedom uspešno započeo UFC karijeru pred više od 18.600 gledalaca u rasprodatoj Beogradskoj areni, na prvoj UFC priredbi održanoj u Srbiji.