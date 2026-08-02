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Beogradska arena bila je mesto istorije, a izgleda da neće ostati samo na jednom UFC spektaklu.

Dejna Vajt je posle priredbe u glavnom gradu Srbije bio pun utisaka. Pred novinarima je otvoreno govorio o atmosferi koju je zatekao, navijačima koji su napravili spektakl i gradu koji je, kako je rekao, ispunio sva očekivanja.

Prvi čovek UFC na spektaklu u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

"Ovo je bilo neverovatno. Već je bilo puno za prve borbe, publika je donela dodatni nivo. Ovo mesto je pokazalo sve što je bilo reklamirano. Ovo je sjajan grad, sjajni su ljudi i ispunilo je sva očekivanja", poručio je Vajt.

A onda je stigla rečenica koju su svi čekali.

"Apsolutno da, apsolutno da, vratićemo se!"

Time je prvi čovek UFC-a praktično otvorio vrata za novi dolazak najjače MMA organizacije na svetu u Srbiju.

Posle večeri u kojoj je Arena bila puna, domaći borci napravili pravi šou, a Uroš Medić nokautom za samo 30 sekundi oduševio planetu, jasno je zašto je Vajt bio zadovoljan.

Beograd je položio UFC test - i po svemu sudeći, ovo nije bilo poslednje pojavljivanje oktagona u Srbiji.

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