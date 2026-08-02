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Nije mogao UFC da poželi bolji debi u Srbiji!

Beogradska arena bila je poprište večeri kakva se retko viđa. Publika je dobila ono što najviše voli – nokdaune, nokautere i završnice, a borci su napravili pravi haos u oktagonu.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Istorijska noć dobila je i zvaničnu potvrdu - UFC Beograd oborio je rekord po broju završenih borbi na jednom događaju u modernoj eri organizacije. Čak 12 duela završeno je pre sudijske odluke, dok je neverovatnih 10 borbi okončano već u prvoj rundi.

To je bio pravi rat od prvog do poslednjeg zvona. Publika u Areni nije morala dugo da čeka na akciju, a mnogi borci nisu ni stigli da se zagreju pre nego što su krenuli završni udarci.

Posebno je odjeknuo nastup Navaja Stirlinga, koji je u prvoj rundi zaustavio bivšeg UFC šampiona Jana Blahoviča, čime je dodatno uveličao veče za pamćenje.

Ali to nije bio jedini rekord koji je pao u Beogradu.

Pored sportskog spektakla, UFC je napravio i finansijski bum. Rasprodata Beogradska arena sa 18.623 gledalaca donela je organizaciji prihod od čak 2.490.023 dolara od ulaznica, čime je postavljen rekord ove dvorane.

Drugim rečima - Beograd nije samo napravio atmosferu za pamćenje, već je pokazao da može da bude i jedno od najuspešnijih tržišta za najveću MMA organizaciju na svetu.

UFC predsednik Dejna Vajt već je posle spektakla najavio da želi povratak u Srbiju, a posle ovakvih brojki jasno je zašto su vrata Beograda širom otvorena.