NOĆ ZA PAMĆENJE U BEOGRADU! Arena gorela - rekordi padali! Ovo se nikada ranije nije dogodilo!
Nije mogao UFC da poželi bolji debi u Srbiji!
Beogradska arena bila je poprište večeri kakva se retko viđa. Publika je dobila ono što najviše voli – nokdaune, nokautere i završnice, a borci su napravili pravi haos u oktagonu.
Istorijska noć dobila je i zvaničnu potvrdu - UFC Beograd oborio je rekord po broju završenih borbi na jednom događaju u modernoj eri organizacije. Čak 12 duela završeno je pre sudijske odluke, dok je neverovatnih 10 borbi okončano već u prvoj rundi.
To je bio pravi rat od prvog do poslednjeg zvona. Publika u Areni nije morala dugo da čeka na akciju, a mnogi borci nisu ni stigli da se zagreju pre nego što su krenuli završni udarci.
Posebno je odjeknuo nastup Navaja Stirlinga, koji je u prvoj rundi zaustavio bivšeg UFC šampiona Jana Blahoviča, čime je dodatno uveličao veče za pamćenje.
Ali to nije bio jedini rekord koji je pao u Beogradu.
Pored sportskog spektakla, UFC je napravio i finansijski bum. Rasprodata Beogradska arena sa 18.623 gledalaca donela je organizaciji prihod od čak 2.490.023 dolara od ulaznica, čime je postavljen rekord ove dvorane.
Drugim rečima - Beograd nije samo napravio atmosferu za pamćenje, već je pokazao da može da bude i jedno od najuspešnijih tržišta za najveću MMA organizaciju na svetu.
UFC predsednik Dejna Vajt već je posle spektakla najavio da želi povratak u Srbiju, a posle ovakvih brojki jasno je zašto su vrata Beograda širom otvorena.