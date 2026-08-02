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Spektakularno UFC veče u glavnom gradu Srbije dobilo je najlepši mogući epilog. Uroš Medić je u stilu brzinskog revolveraša patosirao Danijela Rodrigeza već u prvoj rundi, izazvavši pravu erupciju oduševljenja u krcatoj Beogradskoj areni i stavivši tačku na veličanstvenu noć u kojoj su srpski borci upisali čak pet pobeda.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok je Medić ushićeno slavio veliki trijumf u društvu Aleksandra Rakića i srpskih košarkaških reprezentativaca, u taboru njegovog rivala vladala je potpuno drugačija atmosfera. Vidno frustrirani Amerikanac oglasio se ubrzo nakon borbe - razočaran jer je verovao da je dobro otvorio meč, ali i odlučan da se vrati jači.

Rodrigez je na svojim društvenim mrežama poručio sledeće:

- Јeb***, napunio sam ga direktnim udarcem, a on me јe pretekao. Sra** se dešavaјu, pretpostavljam. Bez obzira na to šta se upravo desilo, i dalje mogu reći da sam ponosan na sebe što sam prevazišao sve što sam prošao prošle godine, bio sam potpuno van forme kada sam izašao iz zatvora. Znali smo za rizik dolaska ovde i borbe sa ovim tipom u njegovom rodnom gradu, ali smo ipak to prihvatili. Biću u mnogo boljoј formi sledeći put. Јeb*** me boli srce što gubim. Biću bolji sledeći put - napisao je Rodrigez.

Foto: Printscreen / Instagram / d_rod_ufc

Uprkos gorkom ukusu poraza u gnezdu protivnika, Amerikanac je jasno stavio do znanja da ne namerava da odustane, dok beogradska publika još uvek sabira utiske sa meča o kom će se sigurno dugo pričati.

Životna priča Danijela Rodrigeza

Rodrigez je u srpsku prestonicu stigao sa izuzetnim skorom od 20 pobeda i pet poraza, vodeći iza sebe seriju od tri vezana trijumfa. Nakon teškog perioda i poraza od velikih imena poput Nila Magnija, Ijana Gerija i Kelvina Gasteluma, iskusni borac je uspeo da vrati karijeru na pravi kolosek.

Pobeda nad Aleksom Moronom podeljenom odlukom vratila mu je samopouzdanje, a potom su usledili spektakularan nokaut protiv Santijaga Ponzinibija i dominantan trijumf nad Kevinom Holandom.

Ipak, umesto juriša ka samom vrhu velter kategorije, usledila je nova pauza. Razlog? Ponovni sukob sa zakonom.

Kalifornijac američko-meksičkog porekla u UFC-u je od 2020. godine. Nastupao je u lakoj, velter i srednjoj kategoriji, a nosilac je ljubičastog pojasa u brazilskoj džiju-džici sa čuvene akademije Edija Bravoa.

1/5 Vidi galeriju Danijel Rodrigez Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Kriminal, ulične bande i trening u ćeliji

Rodrigezovo odrastanje u ozloglašenim kvartovima Los Anđelesa rano ga je odvuklo na stranputicu, pa je već sa 22 godine zavratio u zatvoru kao član ulične bande. Paradoksalno, upravo iza rešetaka otkriva boks. MMA ulazi u njegov život da tek godinama kasnije, a profesionalni debi upisao je relativno kasno - sa 28 godina. Uprkos tome, brzo je nadoknadio propušteno i izborio ugovor sa najboljom svetskom promocijom.

Poznat po paklenom ritmu koji diktira svih 15 minuta, Rodrigez važi za borca koji nikada ne odbija pozive, čak ni u poslednji čas.

Doping saga i nova zatvorska kazna u Meksiku

Njegov put ka vrhu obeležili su neobični pehovi. Tokom 2023. bio je suspendovan zbog prisustva ostarina i ligandrola u krvi, ali je kasnijom istragom dokazano da su zabranjene supstance bile posledica kontaminiranih suplemenata, pa mu je kazna znatno smanjena.

Nekoliko dana nakon velike pobede nad Kevinom Holandom, usledio je nov hladan tuš. Uhapšen je na granici sa Meksikom zbog posedovanja marihuane u automobilu. Zbog toga je završio u zatvoru u Tihuani, gde je odslužio osmomesečnu kaznu, sve do aprila ove godine.

Cimer sa vođom kartela: "Dao mi je rukavice i džak za trening"

O tom periodu Rodrigez je otvoreno govorio u čuvenom podkastu Džoa Rogana, otkrivši detalje koji zvuče kao scenarijo za film.

U meksičkom zatvoru upoznao je vođu kartela, koji mu je ponudio prelazak u njegovu VIP ćeliju:

"Čovek sa kojim sam delio prostor bio je vođa kartela. Želeo je da mi pokaže kako stvari funkcionišu. Njegova ćelija je imala televizor, 'PlayStation' i sve pogodnosti koje možete da zamislite. Ponudio mi je da pređem kod njega za 3.000 dolara, što je bilo jeftinije od 7.000 koliko je tražio čuvar. Prihvatio sam", ispričao je Rodrigez.

Zahvaljujući novom "cimeru", Rodrigez je u zatvor dobio rukavice i džakove, što mu je omogućilo da ostane u borilačkoj formi tokom čitavog boravka iza rešetaka.

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