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Nije dugo trebalo da stignu reakcije posle velike drame u Beogradskoj areni!

Miloš Janičić imao je velike ambicije pred prvi UFC nastup u Srbiji, ali se njegov debi završio na način koji niko nije očekivao. Posle samo nešto više od minuta borbe, Podgoričanin je morao da preda meč Noi Gunjonu nakon povrede noge.

1/3 Vidi galeriju Povreda Miloša Janičića Foto: Printskrin

Dok su mnogi ljubitelji MMA sporta pružili podršku Janičiću posle nesrećnog kraja, jedan borac odlučio je da dodatno "začini" priču.

Stefan Negucić, član FNC organizacije, oglasio se na Instagramu i poslao poruku koja je odmah privukla pažnju. On je iskoristio deo pesme "Dizel Power" Slađe Delibašić, iste numere uz koju je Janičić izašao u oktagon pred beogradskom publikom.

01:00 Miloš Janičić "zapalio" Arenu dok je ulazio u oktagon Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"Jedno je sigurno, zna da napravi dobru žurku", napisao je Negucić uz objavu.

Objava Stefana Negucića Foto: Instagram

Njegova reakcija mnogi su protumačili kao prozivku na račun Janičićevog spektakularnog ulaska, koji je bio jedan od upečatljivijih trenutaka večeri, ali se nije završio onako kako je srpski borac želeo.

Ovo nije prvi put da između dvojice boraca varniči. Negucić i Janičić već duže vreme imaju neraščišćene račune i javno su se prozivali, a njihovo rivalstvo privlači veliku pažnju MMA publike u regionu.

Njihova priča dodatno je dobila na težini nakon ranijih najava mogućeg obračuna u kavezu, jer su obojica u više navrata pokazivali da bi želeli da ukrste rukavice.

Sada je nova varnica planula i pitanje je samo da li će odgovor stići na društvenim mrežama ili jednog dana u oktagonu.