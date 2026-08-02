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Pred potpuno rasprodatim tribinama i hiljadama vatrenih navijača, održane su sjajne borbe koje su publiku od prvog do poslednjeg minuta držale na ivici sedišta. Veče vrhunskog MMA sporta ponudilo je neprikosnovenu energiju, neverovatne poteze u oktagonu i doživljaj koji postavlja nove standarde za sve buduće događaje u regionu.

Za Meridianbet bio je ovo do sada najuspešniji projekat na polju borilačkih sportova, jer najstariji domaći betting i gaming brend godinama podržava razvoj borilačkih sportova na ovim prostorima i širom sveta, i partnerstvo sa UFC-om bilo je logičan nastavak te priče, samo na najvećoj mogućoj sceni.

Predstavnici kompanije Meridianbet ističu veliko zadovoljstvo povodom uspešno realizovanog partnerstva sa vodećom svetskom MMA promocijom:

„Izuzetno smo ponosni što smo bili deo događaja koji je napravio istorijski iskorak za domaći i regionalni sport. Partnerstvo sa UFC Fight Night još jedna je potvrda naše jasne vizije i posvećenosti izgradnji globalne vidljivosti Meridianbet brenda, ali i naše stalne podrške borilačkim veštinama na svim nivoima”, Vilijam Skot, izvršni direktor kompanije Meridian Holdings

Dugogodišnja posvećenost borilačkom sportu i zajednici

Iako je zvanično partnerstvo sa UFC Fight Night-om predstavljalo najvidljiviji iskorak brenda na globalnom nivou do sada, Meridianbet već godinama aktivno ulaže u razvoj borilačkih sportova. Od amaterskih turnira i lokalnih akademija, pa sve do elitnih profesionalnih priredbi, podrška ovoj disciplini ostaje jedan od ključnih stubova kompanijske strategije.

Ovakvi projekti odražavaju i širu društvenu odgovornost Meridianbeta. Kroz kontinuirano ulaganje u lokalne sportske klubove, omladinske programe, ali i inicijative u oblasti zdravlja i obrazovanja, kompanija nastavlja da doprinosi razvoju zajednica u kojima posluje.

O kompaniji Meridianbet

Kompanija Meridianbet osnovana je u Srbiji 2001. godine, a danas posluje na preko 20 regulisanih tržišta širom sveta kao deo kompanije Meridian Holdings Inc., čijim se akcijama trguje na američkoj berzi Nasdaq (NASDAQ: MRDN).

Više informacija potražite na www.meridian-holdings.com.

O organizaciji UFC

UFC® je vodeća svetska organizacija u mešovitim borilačkim veštinama (MMA), sa više od 700 miliona fanova i približno 363 miliona pratilaca na društvenim mrežama. Organizacija godišnje producira više od 40 događaja uživo u najprestižnijim svetskim arenama, dok se program emituje u preko 210 zemalja i teritorija. Roster UFC-a čine najbolji svetski MMA borci koji predstavljaju više od 75 zemalja.