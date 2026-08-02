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O najvećem borilačkom događaju koji je ikada održan u našoj zemlji, nastupima srpskih boraca i budućnosti MMA sporta, govorili su gosti emisije „Puls Srbije Vikend“ kod voditeljke Milice Janković - Luka Nikolić predsednik MMA saveza Srbije i predsednik Evropske MMA federacije, i Miloš Bjelinić urednik sportske rubrike Kurira.

Srbija pokazala da je dorasla svetskom spektaklu

Govoreći o utiscima nakon istorijskog UFC događaja u Beogradu, Luka Nikolić istakao je da je organizacija ovakvog spektakla velika čast, ali i potvrda da Srbija ima publiku, sportiste i infrastrukturu za najveće događaje.

- Stvarno je čast da jedan ovakav događaj padne u naše ruke. MMA je faktički miks svih borilačkih veština i definitivno je ovo najveći borilački spektakl koji se dogodio u Srbiji. Imali smo 18.600 prodatih karata, praktično ceo kapacitet koji je bio moguć za sedenje. Neke pozicije morale su da budu umanjene zbog samog studija i drugih stvari, a cena karata je bila i dosta više od sto evra, u zavisnosti od pozicije. To je nešto što je i mene lično iznenadilo, ali me je i motivisalo za sledeću godinu - rekao je Nikolić.

On je naglasio da uspeh UFC-a u Beogradu nije slučajnost, već rezultat razvoja ovog sporta u Srbiji i velike baze ljubitelja borilačkih veština.

- Osim što smo dobri domaćini, imamo ogromnu bazu fanova i sport je prepoznat na najvišem mogućem nivou u ovom delu Evrope, ako ne i u celoj Evropi. Jedno prati drugo. Organizacija je važna, ali publika je uradila ogroman posao. Mi smo sportska nacija i to svaki put pokažemo na velikim takmičenjima. Podržavamo naše borce, naše sportiste i mislim da su ljudi iz UFC-a bili iznenađeni kako je sve izgledalo u Areni - istakao je Nikolić.

MMA više nije sport iz senke

Miloš Bjelinić ocenio je da interesovanje za UFC u Beogradu nije bilo iznenađenje, jer se i ranije videlo koliko borilački sportovi privlače publiku.

- Možda me je iznenadilo jer nisam video na nekim događajima iz MMA koji su na znatno nižem nivou od UFC-a, koji je vrh piramide, koliko interesovanje izazivaju. Kada je došlo do toga da je UFC zvanično dogovoren, zaista sam pomislio da će ovo eksplodirati po pitanju interesovanja. Ako na nižem nivou događaji izazivaju toliku pažnju, šta će tek biti sa UFC-om - rekao je Bjelinić.

On je dodao da je čitav region pokazao veliko interesovanje jer ljubitelji ovog sporta nisu imali priliku da uživo gledaju borbe na najvišem nivou.

- Nije me iznenadilo što je nastala opšta jagma za ulaznicama. Ne samo Srbija, nego je kompletan region želeo da dođe, jer ljudi nemaju priliku u okruženju da prate ovaj nivo MMA sporta. Ono što sam video putem prenosa bilo je impresivno. Pomerilo je granice adrenalina, tenzije i uzbuđenja. Nekada gledamo 90 ili 120 minuta fudbala, završi se utakmica bez mnogo dešavanja, a ono što smo videli u borbi Medića i Rodrigeza za 30 sekundi bilo je potpuno druga dimenzija sporta. Izlazak Medića u oktagon, energija, atmosfera - to je nešto što ostavlja veliki utisak - naveo je Bjelinić.

Foto: Kurir Televizija

Od Svetskog prvenstva do UFC-a

Luka Nikolić podsetio je da je razvoj MMA sporta u Srbiji relativno mlad, ali da je poslednjih godina napravljen ogroman napredak.

- Ako gledamo koliko postoji sport kao sportsko udruženje i koliko se bavimo razvojem, to je svega desetak godina, što je u odnosu na druge sportove izuzetno kratak period. Prosperitet i razvoj kreću naglo od 2023. godine, kada je Srbija bila domaćin Svetskog prvenstva amaterskog MMA. Tada smo privukli pažnju celog sveta, formirali prvu reprezentaciju i krenuli u te kanale. To je bio najveći iskorak i dolazak do UFC-a, koji sada totalno menja pravila igre i privlači pažnju koju možda nikada nismo očekivali - rekao je Nikolić.

Govoreći o izlascima boraca u oktagon uz patriotsku muziku, Nikolić je istakao da to za njih predstavlja mnogo više od običnog nastupa.

- To ih hrabri i snaži, ali mislim da šalje i poruku. Društvo je to prepoznalo, ljudi u Areni su to prepoznali i ispratili. Borci dugo razmišljaju o pesmi uz koju će izaći. Ako se spremate više meseci, pa i celu godinu za meč, taj ulazak je jedan deo performansa. Nemate mnogo stvari koje možete da uradite u tom hodu do oktagona, ali pesmom možete da pokažete ili pošaljete neku poruku. Drago mi je što su momci birali takve pesme, jer oni mogu da izaberu šta god žele, ali su ipak odlučili da pošalju poruku koja se ljudima dopala - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Podrška publike dodatni vetar u leđa

Miloš Bjelinić posebno je izdvojio atmosferu u Areni i podršku koju su srpski takmičari dobili od publike.

- Najjači utisak mi je ostavila ta podrška koju su oni dobili. Neverovatno mi je bilo da su i u uvodnim borbama, pre glavnog programa, imali toliku podršku. Bila je takva energija i sinergija između publike na tribinama i boraca da je izgledalo kao da se bore godinama i kao da ti ljudi dolaze na njihove mečeve već godinama. Taj trenutak kako su se prepoznali bio mi je fascinantan - rekao je Bjelinić.

On je naglasio da je MMA sport u kojem nema garancije i da jedan trenutak može da odluči čitavu borbu.

- Sami rezultati i da li će neko pobediti ili ne, to je zaista sport momenta. Možeš da budeš najbolje pripremljen na svetu, možeš da pucaš od snage, ali kada uđeš u oktagon, šta ako ti se desi povreda zgloba? Šta ćemo onda? Postoje momenti kada ništa ne možeš da predvidiš. Zato je MMA toliko prestižan i zato se toliko prati. Nema garancije pobede, nema garancije da si bolji od nekoga dok taj jedan sekund, jedan udarac ili jedan potez ne odluči pravac celog meča - istakao je on.

Medić i Milošević ispisali istoriju

Posebnu pažnju privukli su nastupi Uroša Medića i Nine Milošević, koji su pred domaćom publikom ostvarili velike pobede i dobili bonuse od po 100.000 dolara. Luka Nikolić rekao je da je uspeh srpskih boraca dokaz kvaliteta koji postoji u našoj zemlji.

- Za Uroša to nije strano. On je čovek koji je profesionalac i sam vrh ovog sporta. Nikola je neko ko je tek ušao u UFC, a Nina Milošević je svetska šampionka koja je osvojila zlatnu medalju za Srbiju na Svetskom prvenstvu. Taj njen put mi je posebno drag. Da dobije bonus za performans večeri, to nije samo finansijska motivacija, već motivacija za dalji rad i razvoj, posebno nekoga ko prvi put ulazi u UFC oktagon. Nije isto ući u UFC oktagon i bilo koji drugi. Pritisak je mnogo veći - rekao je Nikolić.

Govoreći o Medićevoj pobedi za samo 30 sekundi, Bjelinić je istakao da to nije bilo iznenađenje za one koji poznaju njegov kvalitet.

- Ako gledate reakciju publike, mislim da su očekivali upravo ono što se desilo. To nije ništa strano za Uroša. On je na konferenciji rekao da to nije bilo nešto potpuno neočekivano. Jednostavno, on je borac koji na taj način pobeđuje. Hvala mu na tome što nas je predstavio na najbolji mogući način, kao i ostali takmičari. Mislim da je on svetla budućnost. Dao nam je težak zadatak, a to je da se bori za šampionski pojas u Srbiji, ali to sve zavisi od rezultata - zaključio je Bjelinić.

04:12 18.600 LJUDI, SPEKTAKL ZA PAMĆENJE I MEDIĆEVA EKSPLOZIJA ZA 30 SEKUNDI! UFC u Beogradu pomerio granice sporta, a Srbija pokazala da je sila u MMA svetu Izvor: Kurir televizija

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