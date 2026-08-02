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Beogradska publika imala je priliku da uživa u vrhunskom spektaklu tokom prvog, istorijskog UFC Fight Night događaja održanog u našoj prestonici. Očekivano, sve oči bile su uprte u Uroša Medića, koji je trijumfovao u borbi večeri, dok je Aleksandar Rakić u sklopu glavnog programa do pobede stigao jednoglasnom odlukom sudija.

S druge strane, poljski veteran i živa legenda MMA scene, Jan Blahovič, pretrpeo je brz poraz od Navaha Stirlinga. Stirling je već u prvoj rundi oborio rivala i serijom razornih udaraca zadao mu teške povrede po licu, zbog kojih je Poljak morao na hitno ušivanje.

1/4 Vidi galeriju Brutalan nokaut na UFC Beograd Foto: Printskrin

Nakon meča, Blahovič se oglasio na Instagramu i podelio fotografiju iz bolničke postelje, na kojoj se jasno vide veliki podliv ispod desnog oka i ukupno sedam kopči od šivenja.

Ipak, uprkos prilično jezivim rasekotinama i otoku, može se reći da je Poljak još i dobro prošao, s obzirom na to kakav je silovit napad pretrpeo.

- Tako je kako je. Još jedna borba u kolekciji - napisao je Blahovič.