Na njenom licu su vidljivi podlivi i otekline, posebno oko očiju i obraza
MMA
FATALNA MAĐARICA POKAZALA KAKO IZGLEDA POSLE ŠAMARANJA U BEOGRADU: Šina se javila posle šokantnog poraza u Areni
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Mađarica Šina Batori nije uspela da opravda ulogu favorita na premijernom "Power slap" takmičenju UFC-a u Beogradu.
Power Slap Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia
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Posle pet žestokih rundi poražena je od Ebi Montes jednoglasnom odlukom sudija, te je Meksikanka krunisana kao prva šampionka u ženskoj perolakoj kategoriji.
Šina se oglasila posle šamaranja u Areni i pokazala kako joj izgleda lice nakon poraza. Na njenom licu su vidljivi podlivi i otekline, posebno oko očiju i obraza.
Dodala je da se dobro oporavlja i da je zahvalna na prilici koju je dobila.
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