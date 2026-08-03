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Jedna od stvari koje su izazvale puno pažnje je poraz Miloša Janičića od francuskog borca Noe Gunjona. Janičić je već pri prvom udarcu koji je dobio doživeo povredu posle koje mu je nastavak borbe bio znatno otežan.

Ivan Đorđević Icko je putem društvene mreže Instagram omogućio korisnicima da mu postave pitanja na koja je odgovarao. Naravno, s obzirom na veliko rivalstvo sa njegovim borcem Markom Bojkovićem, neka pitanja su se odnosila upravo na ono što se dogodilo Janičiću.

"Nakon što je Bojković izgubio od Janičića, rekao sam, ako se neko seća, ako ne, neka pogleda ponovo intervju - mi smo izgubili sve, on je dobio sve, ali mora da zna da je dobio i sve demone koji su opsedali nas. Mi smo se borili da nastavimo dalje i da njega izbacimo iz glave, jer smo samo tako mogli dalje i nekako smo uspeli u tome. A bilo je jako teško, jer posle svega smo dobili samo toliko mržnje da je trebalo snage boriti se sa svim tim i na kraju smo uspeli da nastavimo. On koji je toliko odmakao od nas, došao do UFC-a, koji nije morao da nas više nikada spomene, jer nije imao ni razloga, pošto nam je uzeo svaki argument, on nije prestao da nas spominje do samog ulaska u UFC kavez. Zašto je to tako, zaista ne znam, ali po njegovom ponašanju, video sam isto što i u ponašanju Bojkovića pred taj event u Beogradu, kao da se podrazumeva pobeda i sada možemo da rasipamo energiju na sve strane. To tako ne može na tom nivou, ali kako je njemu sve posle te pobede išlo glatko kao nama pre poraza, tako je stvoren lažan osećaj da će uvek tako biti. Ali, prosto neće, bar mi to sada znamo", poručio je Đorđević.

1/6 Vidi galeriju Miloš Janičić i Marko Bojković Foto: Printscreen/Youtube (Meridian TV), Printscreen, Twitter

Upitan je da li je slavio poraz Janičića.

"Prvo i osnovno, radujem se samo pobedama mojih boraca, tako da to što je neki je*eni Francuz odneo pobedu kući i is*určio se celoj Areni kao da je na pet rundi pobedio šampiona UFC, to me baš nešto i ne zadovoljava, jer to svakako nas ne čini boljima ni na koji način. Nemam razloga da se tome sladim, da bude jasno, i pored toga što znam da se Janičić radovao svakom našem porazu i uvek želeo da izgubimo. To je glupa priča, korist imaš samo od toga kada ti pobediš nekoga, radovanje tuđem porazu je pogrešan pravac".

Objasnio je i kako je on video borbu.

"Mislim da je Janičić totalno bio van fokusa, imam utisak kao da je baš potcenio protivnika i da je već video kako ostvaruje još jednu laku pobedu. Da budem iskren, i ja sam očekivao da Janičić pobedi, ali ne lako, jer realno ovo nije naivan protivnik, iako je dosta manje iskusan. Pogledajte dobro meč, videćete da je Janičić već kod prvog "low kicka" izgubio osećaj u stopalu. To nije povreda, to je pogođen nerv i prosto, kao da nemaš više kontrolu nad stopalom. Tu je načinio grešku, a siguran sam da je toga svestan, jer je trebalo odmah da počne kretanje i da taktički drži veću distancu i izbegava borbu koliko je to moguće, jer inervacija se vrati posle par minuta i tu treba biti namazan jako", poručio je Icko i dodao:

1/3 Vidi galeriju Povreda Miloša Janičića Foto: Printskrin

"Verovatno pod uticajem publike i domaćeg terena, ne želeći da ispadne da se povlači i izbegava borbu, pravi ključnu grešku, baca najjači mogući middle kick i pogađa protivnika u blok, stopalom koje ne oseća, pa sve i da je puklo ne bi ni znao ni osetio, a onda kreće još agresivnije i odjednom shvata da ne može dalje, pa se samo ruši na zemlju. Za ovo sam iskreno mislio da je taktički uradio, da ga povuče dole, smiri i povrati nogu i ritam. Međutim, ovde mi deluje kao da je iz nekog besa, revolta što se to sve dogodilo, odustao od borbe, jer mi iskreno nije realno da je Francuz toliko bolji od njega da ga onako lako i brzo završi. Imate primer Klein vs Rebecki, gde Klein, koji je lošiji u parteru od Rebeckog, bukvalno ostane bez stopala, koje se celo uvrnulo i uspeva da ovog drži na sebi celu rundu da minimalizuje štetu".

Na kraju je istakao da Janičić ima vremena da pokaže da je zaslužio ugovor u UFC-u.

"Nema tu priče, svima je isto, danas jesi, sutra nisi i šta možeš, samo teraj dalje. Da sad nagađamo šta bi bilo da nije ovako, nema koristi nikome. Morate da razumete da jedna borba, ma kakav ishod bio, uopšte ne određuje karijeru nekog borca... Janičić ima još tri meča u UFC, ima 29 godina, imaće prilike i nastaviće put. Siguran sam i da nije ni teže nešto povređen da mora neka duga pauza, tako da borba ide dalje. E, sad, ta kategorija je pakao baš, ovo je bila idealna prilika, ali nekad prosto neće...", zaključio je Ivan Đorđević.

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