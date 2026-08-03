Duško Todorović i Robert Valentin posle borbe u Beogradu na UFC večeri

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Duško Todorović nije uspeo da pobedi u Areni, na UFC spektaklu u Beogradu 1. avgusta.

Srpski MMA borac Duško Todorović poražen je od Švajcarca Roberta Valentina prekidom u prvoj rundi.

Duško Todorović i Robert Valentin posle meča u UFC u Beogradu Foto: Printskrin/jutjub

Pravi sportista

Po onoj srpskoj narodnoj izreci - "u dobru se ne uzvisi, u zlu se ne ponizi", poneo se i Duško Todorović. I nakon poraza pokazao je kako treba da se ponaša pravi sportista. Još jednom Duško je demonstrirao fer-plej, sportski duh, ljudskost i pre svega dostojanstvo.

Iako mu posle poraza pred svojom publikom nije bilo ni do čega, Duško Todorović je ostao u oktagonu i zagrljen sa Robertom Valentinom objasnio suštinu MMA sporta, posebno u UFC. Posle svega, srpski borac dobio je veliki aplauz publike i jasno pokazao da je iz svega na kraju izašao kao moralni pobednik.

Pritisak i poraz

Što se tiče same borbe u srednjoj kategoriji između Todorovića i Valentina, odmah je preseljena na pod. Švajcarac je već u uvodnim minutima meča tražio "giljotinu" i vršio pritisak, dok se Todorović smireno branio i tražio prolaz ka ustajanju na noge.

Sredinom runde Todorović je uspeo da se podigne i izvede rušenje, ali je Valentin u letu i prilikom pada uspeo sjajno da uhvati i zaključa giljotinu. Pritisak je bio prekratak i prejak, pa je srpski borac u 4:14 minuta prve runde bio primoran da preda meč. Ovo je Todoroviću ujedno bio i prvi poraz predajom (submisijom) u karijeri.

1/21 Vidi galeriju Duško Todorović u teretani Foto: Ilija Ilić

Gospodski stav

Iako je pretrpeo težak i emotivan poraz pred domaćom publikom u Beogradu, Todorović je pokazao neverovatno sportsko dostojanstvo, fer-plej i gospodski stav. Nakon proglašenja pobednika, Valentin je insistirao da Duško stoji rame uz rame sa njim tokom davanja izjave u oktagonu.

Todorović je bez oklevanja prihvatio poziv i stajao pored rivala sa osmehom i punim poštovanjem. Švajcarac je zamolio Duška da prevodi njegove reči beogradskoj publici. Kada je Valentin izjavio da su njih dvojica "kao braća da se ne bore u kavezu" i potom oduševio dvoranu rečima:

Duško Todorović i Robert Valentin u oktagonu posle borbe u UFC, u Beogradu Foto: Printskrin/jutjub

Srbi su ratnici

- Srbijo, vi ste jedna ratnička zemlja, počastvovan sam što se borim ovde i protiv Duška.

Todorović je uz osmeh prokomentarisao:

- Brate, mislim da su te odlično razumeli, da to ne moram ni da prevodim.

Duško Todorović je posle toga nagrađen velikim aplauzom beogradske publike, jer je uprkos porazu pokazao vrhunski karakter i džentlmenski duh.