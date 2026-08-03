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Amerikanka Hejli Koven objavila je da se povlači iz profesionalnog sporta neposredno nakon teškog poraza od srpske borkinje Nine Milošević u Beogradskoj areni.

34-godišnja borkinja oprostila se od MMA emotivnom porukom na Instagramu, u kojoj je priznala da je u Beograd stigla potpuno spremna, ali da ju je jedan udarac promenio.

1/6 Vidi galeriju Nina Milošević Foto: Printskrin

"Borila sam se dobro dok me protivnica nije pogodila u stomak i ugasila mi organe. Tako je kako je. Imala sam sjajan kamp i neverovatnu nedelju u Srbiji. Bila sam zdrava i spremna da napravim spektakl" - napisala je razočarana Koven.

Upravo su razorni udarci u telo Nine Milošević odlučili borbu već u prvoj rundi. Srpkinja je serijom preciznih udaraca primorala sudiju da prekine meč posle samo 3 minuta i 41 sekunde, ostvarivši impresivan debi pred domaćom publikom.

Amerikanka nije skrivala razočaranje što se njena karijera završila na ovakav način, ali je poručila da iz oktagona odlazi uzdignute glave.

"Bila sam mala gimnastičarka iz Teksasa, a sa 23 godine odlučila sam da postanem MMA borkinja. Ponosna sam na sve što sam postigla. Nisam dobila karijeru o kojoj sam sanjala, ali život mi je zadao mnogo teških udaraca i uspela sam da ih prebrodim. Hvala UFC što mi je pružio ovu priliku".

Posebnu poruku uputila je upravo Nini Milošević.

"Nini Milošević želim da poručim da sam uživala u našem plesu i jedva čekam da pratim njenu karijeru".

Koven je tokom karijere prošla kroz brojne teške trenutke. Još 2023. godine morala je da otkaže svoj UFC nastup zbog pucanja ciste na jajniku, što je izazvalo ozbiljno unutrašnje krvarenje, ali se vratila u oktagon i nastavila da se bori uprkos brojnim preprekama.

Do UFC ugovora stigla je preko "Dana White's Contender Series", a u najjačoj svetskoj organizaciji ostavila je utisak izuzetno posvećene sportistkinje. U profesionalnoj karijeri ostvarila je skor 7 pobeda i 5 poraza, dok je pre MMA bila uspešna univerzitetska gimnastičarka i dvostruka Ol-Amerikan takmičarka u akrobatici.