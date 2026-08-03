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Značajan doprinos tom uspehu dao je i Aleksandar Rakić, višegodišnji predvodnik srpske MMA scene u UFC-u.

Posle pola decenije, dva teška peha s povredama i serije od četiri poraza, "Raketa" je konačno osetio slast pobede. U svom prvom meču među teškašima savladao je Poljaka Marćina Tiburu, a potom je usledila nabojem emocija ispunjena proslava sa punom Beogradskom arenom.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

S druge strane, Miloš Janičić nije imao sreće. Iako se od njega mnogo očekivalo, borac iz Podgorice položio je oružje već u uvodnoj rundi. Već posle 60 sekundi borbe doživeo je povredu noge zbog koje nije mogao stabilno da stoji, što je Francuz Noa Ginjon iskoristio, preveo borbu u parter i primorao ga na predaju gušenjem.

Ipak, Janičić je nakon meča dobio veliku podršku publike i borilačke zajednice. Među prvima je reagovao upravo Rakić, koji se dva dana kasnije sastao s njim i objavio zajedničku fotografiju na kojoj se vidi da Miloš nosi ortopedsku "čizmu" za imobilizaciju stopala.

Foto: Screenshot / Instagram