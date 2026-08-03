Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u nedavno zgradi Generalnog sekretarijata delegaciju UFC-a, predvođenu predsednikom ove svetske MMA organizacije Dejnom Vajtom, za UFC spektakl 1. avgusta koji je održan u Beogradskoj areni!

Fotografija na kojoj se nalaze Aleksandar Vučić i Dejna Vajta tokom promocije ovog turnira, pogledana je čak 2,5 miliona puta, dok je fotografija sakupila ukupno 104 hiljade lajkova!

Dejna Vajt i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić
Foto: Printscreen/Instagram/mmasavezsrbije

Sastanku su, pored predsednika Vučića, prisustvovali i ministar sporta Zoran Gajić, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kao i predsednik MMA saveza Srbije Luka Nikolić.

Ceo događaj protekao je u najboljem redu, a predivna slika pune Beogradske arene obišla je čitav svet.

Dejna Vajt UFC kod Vučića Foto: Marko Karović

Naša prestonica je minulog vikenda bila u centru svetske javnosti.

Ne propustiteMMABEOGRAD GA KUPIO ZA SVA VREMENA! Prvi čovek UFC-a poslao poruku koja je zapalila Srbiju: "Vraćamo se!"
Dejna Vajt
MMAKO JE DEJNA VAJT? Najmoćniji čovek svetskog sporta: Ko mu se suprotstavi- ELIMINISAN JE! Napravio 23 milijarde dolara za 4 godine! Neverovatna priča
Dejna Vajt
MMAMILIONI SU PLJUŠTALI U BEOGRADU! Otkriveno koliko je UFC zaradio na istorijskom spektaklu u Srbiji - Arena ovo ne pamti!
UFC
MMADONALD TRAMP ODUŠEVLJEN SRBIJOM! Podelio snimak iz Beogradske arene, transparent zapalio mreže! (FOTO)
Donald Tramp

BONUS VIDEO:

00:18
Kada je upitan od koje borbe na UFC Beograd najviše očekuje, Dejna Vajt nije odgovorio već je isprozivao sagovornika Izvor: MONDO/Dušan Ninković