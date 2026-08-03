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Uroš Medić je priredio spektakl pred beogradskom publikom i naneo težak udarac Amerikancu meksičkog porekla, Danijelu Rodrigezu, koji je posle višemesečne pauze pokušao da se vrati na veliku scenu.

Amerikanac meksičkog porekla stigao je u srpsku prestonicu sa reputacijom čoveka koji je preživeo sve. Ipak, protiv Medića nije uspeo da pronađe odgovor. Srbin mu je pokazao da se prošlost ne računa kada se vrata oktagona zatvore.

Nekoliko dana nakon okršaja, Rodrigez se ponovo obratio javnosti putem društvenih mreža. Na svom Instagram profilu podelio je video snimak zabeležen tik pred sam početak meča, u trenutku kada Medić ulazi u kavez praćen gromoglasnom pesmom "Vidovdan" sa tribina. Uz te kadrove, borac je kratko i upečatljivo poručio: "Ja protiv cele države".

00:26 Rodrigez posle poraza od Medića Izvor: Instagram

Od zatvorske ćelije do UFC oktagona

Posle nekoliko dobrih nastupa izborio je mesto u najboljoj svetskoj MMA organizaciji. U UFC je stigao 2020. godine i brzo privukao pažnju agresivnim stilom borbe.

Nastupao je u više kategorija, a posebno se istakao u velter diviziji. Tokom karijere pobeđivao je ozbiljna imena i činilo se da može da napravi veliki iskorak.

1/5 Vidi galeriju Danijel Rodrigez Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Ali onda su ga ponovo sustigli problemi van oktagona.

Hapšenje u Meksiku

Nakon velike pobede nad Kevinom Holandom, kada je delovalo da se vraća ka vrhu, usledio je novi udarac.

Rodrigez je uhapšen na granici sa Meksikom zbog posedovanja marihuane u automobilu. Zbog toga je završio u zatvoru u Tihuani, gde je proveo osam meseci.

Umesto luksuza i života UFC borca, ponovo se našao iza rešetaka.

Ipak, čak je i iz tog perioda izašla neverovatna priča.

Cimer mu bio vođa kartela

Rodrigez je u podkastu Džoa Rogana otkrio detalje boravka u zatvoru koji su mnoge ostavili u šoku.

Kako je ispričao, delio je prostor sa čovekom koji je bio vođa kartela.

"Čovek sa kojim sam delio prostor bio je vođa kartela. Želeo je da mi pokaže kako stvari funkcionišu. Njegova ćelija je imala televizor, 'Plejerstejšn' i sve pogodnosti koje možete da zamislite", ispričao je Rodrigez.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, taj čovek mu je čak ponudio da pređe u njegovu ćeliju.

"Ponudio mi je da pređem kod njega za 3.000 dolara, što je bilo jeftinije od 7.000 koliko je tražio čuvar. Prihvatio sam."

A ono što je posebno bizarno jeste da mu je upravo taj "cimer" omogućio da trenira tokom boravka u zatvoru.

Dobio je rukavice i džak za udaranje, pa je pokušavao da ostane spreman za povratak.