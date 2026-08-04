Slušaj vest

Srpski MMA borac Duško Todorović ocenio je da je UFC spektakl u Beogradu istorijski događaj koji će promeniti MMA scenu u našoj zemlji, ali i celom regionu.

Duško Todorović je, uprkos tome što je izgubio meč od Švajcarca Roberta Valentina, rekao je da mu je bila čast da bude deo spektakla i da Arena skandira njegovo ime.

Duško Todorović i Robert Valentin posle borbe u Beogradu na UFC večeri Foto: Printskrin/jutjub

Duško Todorović nije patetisao, samo je kao i uvek, napisao ono što mu je na duši.

- Podbacio sam tamo gde sam "najbolji". Pravio sam greške i protivnik je to iskoristio da dođe do velike pobede. Čestitam mu na tome i na ponašanju pre i posle meča - napisao je Duško Todorović na društvenim mrežama.

Srbin je uputio zahvalnost svima koji su ga podržavali.

- Hvala mnogo svima na porukama podrške. Posebno mojoj porodici koja je uvek uz mene, svim prijateljima, saborcima iz mog kluba i trenerima Rifatu, Savketu, Nemanji i ekipi iz CDS-a. Hvala mnogo i mom prijatelju Dejanu i fizio timu koji su pomogli da se spremim i oporavim koleno za ovu borbu. Idemo dalje - poručio je Todorović na društvenoj mreži Instagram.

Ostaje žal što Duško Todorović nije uspeo da trijumfuje nad Robertom Valentinom. Njegov poraz bio je jedan od ukupno četiri kada su srpski borci u pitanju.

Sa druge strane, srpski MMA borci ostvarili su pet pobeda. Pobede su ostvarili - Jovan Leka, Marina Spasić, Borislav Nikolić, Aleksandar Rakić i Uroš Medić u glavnoj borbi večeri protiv Danijela Rodrigeza.