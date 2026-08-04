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MMA svet zavijen je u crno! Brazilski UFC borac Alan Nasimento preminuo je iznenada u 34. godini, a vest o njegovoj smrti šokirala je ljubitelje borilačkih sportova širom sveta.

Najpoznatija MMA organizacija na svetu potvrdila je tragičnu vest, navodeći da je Nasimento pronađen bez znakova života nakon što je, prema prvim informacijama, doživeo srčani udar tokom sna. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali mu nije bilo pomoći.

Brazilac, poznat pod nadimkom "Puro Osso", bio je jedan od cenjenih boraca u muva kategoriji. Karijeru je gradio godinama, a 2021. godine stigao je do UFC oktagona, gde je ostavio dubok trag.

1/4 Vidi galeriju Brazilski UFC borac preminuo u 34. godini života Foto: Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Posebno je bio vezan za čuvenu akademiju "Chute Boxe Diego Lima", gde je trenirao uz neke od najvećih zvezda ovog sporta. Vest o njegovom odlasku teško je pogodila njegove prijatelje i saigrače, a među prvima se oglasio i UFC šampion Čarls Oliveira.

Nasimento je poslednji put ušao u oktagon u junu, kada je poražen od Miča Raposa posle neizvesne borbe i sudijske odluke. Samo nekoliko nedelja kasnije stigla je vest koja je šokirala celu MMA zajednicu.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece, a kolege ga opisuju kao velikog borca, ali pre svega dobrog čoveka i prijatelja.