MEDIĆ POSLE BRUTALNE POBEDE U BEOGRADU UŠAO U TOP 10! Srbin je sve bliži pojasu u UFC, ovo mu je NAJBOLJI plasman u karijeri!
Apsolutni junak večeri bio je Uroš Medić, koji je u glavnom meču ekspresno savladao Danijela Rodrigeza posle svega tridesetak sekundi i tako upisao uspeh karijere.
Tek što je borba počela, Medić je razornim levim direktom, a potom i silovitim udarcem u grudi, oborio rivala na pod. Srbin je momentalno natrčao, zadao još jedan udarac u telo i nastavio sa serijom u parteru, pa je sudija bio prinuđen da odmah prekine okršaj.
Ovaj ekspresni nokaut izazvao je pravu eksploziju u već užarenoj Areni. Dok su tribine skandirale njegovo ime, emotivni Medić nije uspeo da zadrži suze u kavezu. Odmah nakon meča dao je do znanja da puca na sam vrh, javno izazvavši Leona Edvardsa i Karlosa Pratesa.
Trijumf u Beogradu doneo mu je i ogroman skok na zvaničnoj UFC rang-listi velter kategorije. Medić je napredovao za čak četiri pozicije i sada zauzima 10. mesto, što je njegov najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri.