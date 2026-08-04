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UFC spektakl u Beogradu pokazao se kao potpuni pogodak koji je očarao svetsku MMA publiku, pre svega zahvaljujući rekordnoj seriji nokauta već u uvodnim rundama.

Uroš Medić je razornim nokautom patosirao Danijela Rodrigesa za svega 28 sekundi, a ovaj ubedljiv trijumf lansirao ga je među deset najboljih boraca velter kategorije, čime je jasno istakao kandidaturu za sam vrh i napad na šampionski pojas.

"Oduševljen sam ovim momkom Urošem Medićem... Čak ni ne udara toliko jako. Stvarno ne izgleda kao da se mnogo trudi, a onda samo eksplodira. Jako je opasan. Takav je prirodno. Neće se opustiti tek tako, a veoma je vešt i talentovan. Veliki je, brz je i ima jednu od najboljih levica u UFC", rekao je "Gamebred".

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na sve to nadovezao se i Dastin Poarije, koji je izneo svoj stav i poručio:

"Samo pogledajte koliko je snažan. Ima nešto u tome kako završava protivnike. Nokautirao je Džefa Nila bez ikakvih problema", izjavio je "Dijamant".

Svoje viđenje celog meča izneo je i nekadašnji šampion Kris Vajdman.

"Ovaj momak je nešto posebno. Velter kategorija je ludilo. Ako pobedi Džeka de la Madalenu može da dobije šansu za pojas".