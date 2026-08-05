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Podsetimo, na istorijskom UFC događaju u Beogradu Aleksandar Rakić je jednoglasnom odlukom sudija posle tri runde pobedio Poljaka Marćina Tiburu.

Bila je to prva pobeda za njega posle pet godina. Sada kada su se slegli utisci oglasio se putem društvenih mreža.

"Subotnje veče je nešto što nikada neću zaboraviti. UFC je ispisao istoriju svojim prvim događajem u Beogradu, a ja sam imao čast da ostvarim pobedu jednoglasnom odlukom protiv iskusnog Marćina Tibure. Ovo je veliki korak napred u mojoj karijeri.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

Posle pet godina bez pobede, povreda, padova i nekih od najtežih trenutaka u mom životu... Vratio sam se. Ovog puta u teškoj kategoriji. U poslednjih nekoliko meseci gurao sam sebe više nego ikada, fizički i mentalno. Kada se osvrnem i analiziram borbu, mogu iskreno da kažem da sam napredovao ne samo kao borac, već i kao čovek. Znam da ima još mnogo prostora za napredak, i svako ko me poznaje zna da sam spreman da žrtvujem sve kako bih postao bolji sportista i bolji borac.

Imao sam mnogo borbi u karijeri, ali nikada nisam osetio pritisak kao pred ovu. Bez mentalne snage i potpune koncentracije, ne bih uspeo. Energija publike i cele Arene dala mi je neverovatnu snagu. Ovakvi trenuci su retki i zahvalan sam što sam imao priliku da ih doživim.

Hvala svima koji su bili deo ovog puta, mojim trenerima, timu, prijateljima, porodici i svakom navijaču koji je verovao u mene. A onima koji su godinama sumnjali u mene i nisu želeli da me vide kao pobednika... Hvala i vama. Dajete mi još veću motivaciju da radim više, pametnije i da nastavim da dokazujem šta je moguće. Samo nastavite tako. Hvala ti, Srbijo, na nezaboravnoj noći", Poručio je Aleksandar Rakić.

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