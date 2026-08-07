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Podsetimo, Aleksandar Rakić je prekinuo niz bez borbi bez pobeda i u istorijskom, prvom UFC događaju u Srbiji, ostvario trijumf. Popularni srpski borac je Poljaka pobedio jednoglasnom odlukom sudija nakon tri naporne runde.

Sada se pojavio snimak iz oktagona koji je nastao između druge i treće runde.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

Naime, Rakić je bio dominantan u prvoj rundi, ali je druga bila nešto neizvesnija, pa tim srpskog borca nije mogao sa sigurnošću da računa da će sudije i taj period oceniti u njegovu korist.

Rakićev trener Nemanja Milošević je motivisao borca pred početak poslednjih pet minuta.

"Diši... Aleks... Ne znamo kako su bodovali drugu rundi. Jel me čuješ? Ova treća mora agresivnije i mora konkretnije. Znači, treća runda mora agresivnije, i konkretnije, je l' si čuo? Pogledaj me. Izgubićeš borbu. Izgubićeš borbu. Je l' si čuo? Izgubićeš borbu. Treća runda konkretnija i agresivnija. Vrati se na noge, noge si zaboravio skroz", rekao je Milošević Rakiću.

Možda je upravo tim rečima Milošević pomogao iskusnom borcu da u poslednjoj rundi bude bolji od Tibure.

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