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Priča o sportskom i životnom putu srpskog UFC borca Uroša Medića izuzetno je inspirativna.

Odastao u Budisavi pored Novog Sada, Medić se još pre čitave decenije odvažio na odlazak na daleku Aljasku, vođen jasnim ciljem, da stigne do samog vrha i izbori svoje mesto u UFC-u.

Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Taj san postao je realnost u leto 2020. godine. U sklopu 27. izdanja "Contender Series" emisije pod okriljem Dejne Vajta, Medić je uvodnu rundu protiv Majkija Gonzalesa pretvorio u svoju kartu za ulazak u najjaču svetsku promociju, postavši ujedno i prvi Srbin u UFC-ovoj lakoj kategoriji.

Do ugovora je stigao ubedljivim tehničkim nokautom u prvoj rundi. Sjajno ukomponovana serija preciznih direkata i razornih niskih udaraca bila je više nego dovoljna da u potpunosti očara prvog čoveka organizacije.

"Vau, ovaj momak je bez sumnje zvezda večeri! Eksplozivan je, pun energije, opasan tip sa stopostotnim učinkom. On je sve što tražim od borca. Dobrodošao u UFC", rekao je tada Vajt.

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