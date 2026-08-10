Slušaj vest

Rođena je u Njujorku, gde je započela karijeru kao model, pre nego što je stekla svetsku popularnost na društvenim mrežama.

Široj javnosti postala je poznata kada je 2017. godine izabrana za Playboy Playmate meseca, a već naredne godine osvojila je i prestižnu titulu Playboy Playmate godine, čime je postala jedno od najzvučnijih imena ovog magazina.

Nakon uspeha u modelingu, odlučila je da karijeru usmeri ka sportskom novinarstvu i digitalnim medijima.

Nina Drama Foto: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Pravi procvat doživela je dolaskom u UFC, gde je zahvaljujući harizmi, smislu za humor i spontanom pristupu brzo osvojila publiku.

Njeni intervjui sa najvećim MMA zvezdama, među kojima su Islam Mahačev, Aleks Pereira, Šon O'Mali i Aleksandar Volkanovski, često postaju viralni i broje milione pregleda.

Fanovi je cene zbog opuštene atmosfere koju stvara, ali i zbog toga što uspeva da iz boraca izvuče zanimljive i nesvakidašnje odgovore.

Danas važi za jedno od zaštitnih lica UFC-ovog digitalnog sadržaja i jednu od najuticajnijih sportskih influenserki, dok na društvenim mrežama prati milionska publika koja sa velikim interesovanjem prati svaki njen novi intervju i pojavljivanje.

Nina Drama je početkom 2025. godine boravila u Beogradu, gde je snimala sadržaj sa srpskim UFC borcem Urošem Medićem i obišla neke od najpoznatijih lokacija u prestonici, a pojavila se i na UFC događaju u Beogradskoj Areni

Ne propustiteMMA"POGLEDAJ ME! IZGUBIĆEŠ! JE L' SI ME ČUO?!" Isplivao snimak iz oktagona, Rakić u Beogradu prolazio kroz dramatične trenutke, ove reči su mu pomogle da pobedi!
Aleksandar Rakić
MMA"NIKADA NISAM OSETIO OVAKAV PRITISAK!" Aleksandar Rakić se oglasio emotivmo porukom nekoliko dana nakon velike pobede u Beogradu
96933db4-0665-4dc3-b022-963bfe88b25b.jpg
MMACEO SVET BRUJI O SRBINU, A SADA SU SE ZBOG NJEGA OGLASILI I LEGENDARNI UFC BORCI! Medić ih je oduševio, pročitajte šta imaju da kažu o njemu!
Uroš Medić
MMAMEDIĆ POSLE BRUTALNE POBEDE U BEOGRADU UŠAO U TOP 10! Srbin je sve bliži pojasu u UFC, ovo mu je NAJBOLJI plasman u karijeri!
Uroš Medić

04:12
18.600 LJUDI, SPEKTAKL ZA PAMĆENJE I MEDIĆEVA EKSPLOZIJA ZA 30 SEKUNDI! UFC u Beogradu pomerio granice sporta, a Srbija pokazala da je sila u MMA svetu Izvor: Kurir televizija