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Rođena je u Njujorku, gde je započela karijeru kao model, pre nego što je stekla svetsku popularnost na društvenim mrežama.

Široj javnosti postala je poznata kada je 2017. godine izabrana za Playboy Playmate meseca, a već naredne godine osvojila je i prestižnu titulu Playboy Playmate godine, čime je postala jedno od najzvučnijih imena ovog magazina.

Nakon uspeha u modelingu, odlučila je da karijeru usmeri ka sportskom novinarstvu i digitalnim medijima.

1/7 Vidi galeriju Nina Drama Foto: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Pravi procvat doživela je dolaskom u UFC, gde je zahvaljujući harizmi, smislu za humor i spontanom pristupu brzo osvojila publiku.

Njeni intervjui sa najvećim MMA zvezdama, među kojima su Islam Mahačev, Aleks Pereira, Šon O'Mali i Aleksandar Volkanovski, često postaju viralni i broje milione pregleda.

Fanovi je cene zbog opuštene atmosfere koju stvara, ali i zbog toga što uspeva da iz boraca izvuče zanimljive i nesvakidašnje odgovore.

Danas važi za jedno od zaštitnih lica UFC-ovog digitalnog sadržaja i jednu od najuticajnijih sportskih influenserki, dok na društvenim mrežama prati milionska publika koja sa velikim interesovanjem prati svaki njen novi intervju i pojavljivanje.

Nina Drama je početkom 2025. godine boravila u Beogradu, gde je snimala sadržaj sa srpskim UFC borcem Urošem Medićem i obišla neke od najpoznatijih lokacija u prestonici, a pojavila se i na UFC događaju u Beogradskoj Areni.