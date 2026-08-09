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UFC spektakl u Beogradu je završen, ali pojedini momenti sa događaja i dalje izazivaju pažnju javnosti. Jedan od njih vezan je za Denisa Buzukju, albanskog borca koji je pre meča sa Ivanom Erslanom privukao pažnju potezom na zvaničnom merenju.

Buzukja je tada rukama pokazao simbol „albanskog orla“, što je izazvalo burne reakcije dela publike u Beogradu. U samom meču nije uspeo da dođe do pobede, pošto je poražen od austro-rumunskog borca.

Nakon svega, Buzukja se oglasio na Instagramu i poslao emotivnu poruku, u kojoj je govorio o svom poreklu, pritisku koji je osećao i razlozima zbog kojih je u Beograd došao sa albanskom zastavom.

„1 od 22.000. Reči ne mogu da opišu osećaj i pritisak, težinu nošenja crveno-crne zastave na svojim ramenima za ljude koje volim. Rođen sam i odrastao u Americi, najneverovatnijoj zemlji koja je ikada postojala, ali sam duboko ukorenjen u albanskoj kulturi i tradiciji uz koje sam odrastao i ponosan sam na njih. Bog blagoslovio Ameriku. Bog blagoslovio Albaniju. Bog blagoslovio Srbiju. Došao sam sa albanskom zastavom i mirnim, spokojnim držanjem, da pokažem čast koju Albanci imaju u našoj kulturi. Isus Hristos, Car nad carevima, rekao je: ’Voli bližnjeg svog kao samoga sebe’, i osećam da sam upravo to uradio“, napisao je Buzukja.

Amerikanac albanskog porekla poručio je da, bez obzira na ono što će se dalje događati, ostaje veran svojim uverenjima.

„Šta god da se dogodi dalje, uvek je sva slava Bogu. Verujte Božjem planu. Hvala svima na podršci, svim Albancima - mnogo vas volim. Ameriko, toliko sam blagosloven što imam privilegiju da budem Amerikanac, odrastajući uz albansku kulturu. A onima koji mrze: ’Blagosiljajte one koji vas progone’ - Bog je sa mnom. Ja pobeđujem. P. S. Nije bilo predaje“, zaključio je Buzukja.