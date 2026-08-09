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UFC organizuje spektakularnu borbu između ruskog i gruzijskog borca.

Borba za UFC pojas bantam kategorije biće organizovana između šampiona Pjotra Jana i izazivača Meraba Dvališvilija.

Kako je objavljeno, oni će se sastati na UFC 333 kao drugi najvažniji događaj večeri (co-main event) i boriće se 24. oktobra u Abu Dabiju!

Oni su, do sada, odradili dve borbe. Prvi put je Merab Dvališvili pobedio jednoglasnom odlukom sudija, da bi godinu dana kasnije Pjotr Jan slavio na identičan način.

Biće to pravi spektakl u Abu Dabiju, pogotovo kada se pogleda da će se za pojas pero kategorije boriti Aleksandar Volkanovski i Movsar Evloev i to će biti glavni događaj večeri.

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