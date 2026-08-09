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Aktuelni šampion Pjotr Jan i izazivač Merab Dvališvili ponovo će ukrstiti rukavice, a njihov treći međusobni duel zakazan je za UFC 333. Borba će biti održana 24. oktobra u Abu Dabiju i biće drugi najvažniji meč večeri.

Jan i Dvališvili već su dva puta delili oktagon, a njihov međusobni skor trenutno je izjednačen. U prvom duelu slavio je gruzijski borac jednoglasnom odlukom sudija, dok je Rus godinu dana kasnije uzvratio istom merom i odneo pobedu identičnom odlukom.

Sada će obojica imati priliku da definitivno pokažu ko je bolji, ali ovog puta ulog je ogroman – UFC pojas bantam kategorije.

Publiku u Abu Dabiju očekuje prava MMA poslastica, pošto će i glavna borba večeri doneti spektakl. Za titulu u pero kategoriji trebalo bi da se sastanu Aleksandar Volkanovski i Movsar Evloev.

UFC 333 tako već sada obećava veče prepuno velikih borbi, a treći okršaj Jana i Dvališvilija posebno će privući pažnju zbog svega što se dešavalo u njihova prethodna dva duela.