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Čuveni borac, koji je tokom bogate karijere ukrštao rukavice sa velikanima poput Vladimira Klička i Tajsona Fjurija, već se oprobao u sličnim egzibicijama kada je bez većih problema savladao trojicu influensera.

Međutim, organizatori su ovoga puta otišli korak dalje i duplirali broj njegovih rivala.

Iako su pravila kik-boksa i jasna prednost u visini, snazi i višedecenijskom iskustvu išli na ruku Vahu, u praksi se pokazalo da je borba protiv šestorice protivnika istovremeno prevelik zalogaj i za prekaljenog profesionalca.

1/5 Vidi galeriju Nedko Nikolov MMA Foto: Printskrin/Instagram

Suparnici su od samog starta maksimalno iskoristili brojčanu nadmoć, konstantno ga zasipajući udarcima iz svih uglova bez trenutka predaha. Bez mogućnosti da usmeri pažnju na samo jednog rivala, Poljak je tokom čitave borbe bio pod neprekidnom paljbom i pretrpeo ozbiljnu štetu.