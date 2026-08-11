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Medić je, podsetimo, posle samo 30 sekundi borbe pobedio Danijela Rodrigeza i tako izazvao delirijum na prepunim tribinama Beogradske arene.

Sada je stigla informacija da je protivnika počistio iz oktagona teško povređen.

Portal "MMA Junkie" je doneo informacije o tome. Naime, Uroš Medić je nekoliko dana pre borbe, prilikom zagrevanja, osetio da nešto ozbiljno nije u redu.

"Iskreno, samo smo se zagrevali i koleno mi je odjednom iskočilo 'iz mesta'. Bio sam u fazonu: 'Čekaj, šta je ovo?' Pokušao sam da ispravim nogu i koleno se vratilo na mesto. Odmah je počelo da se puni tečnošću i da otiče. Ja gledam i mislim: 'Koji k***c se dešava?'. Otišao sam na pregled u UFC Performance Institut da vidimo šta je i rekli su mi: 'Prednji ukršteni ligament ti je u redu. Najverovatnije je povreda meniskusa'", rekao je Medić za "MMA Junkie".

Nije ni pomislio da odustane od borbe.

"Uplašio sam se, svi smo se uplašili. Sedeli smo tamo i rekao sam: 'Ljudi, slušajte, ulazimo u ovu borbu pa makar morao da se borim na jednoj nozi. Boriću se. Prošao sam kroz pakao i nazad da bih se vratio u svoju zemlju i nema šanse da sada ne izađem tamo'".

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić - UFC spektakl u Beogradu Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako kaže, učinio je sve da niko ne primeti da ima problem.

"Stvarno su mi mnogo pomogli. Bilo je neverovatno. Uspeli su da me vrate na noge. U nedelju borbe sam ušao šepajući i samo sam molio Boga da ljudi ne primete da šepam, jer sam znao da bi se to odmah pojavilo u vestima. To bi samo dalo dodatni vetar u leđa mom protivniku".

"Za mene je zapravo ta cela nedelja bila prava borba. Sama borba je bila rutina, ono što najbolje radim. Ali ta nedelja... bila je baš paklena".

Pored problema sa kolenom morao je da skida kilograme.

"Bilo je stresno. Skidao sam kilažu, nisam mogao da treniram kao inače. Nisam mogao uopšte da radim ‘grapling’. Ne kukam niti se žalim, to je jednostavno normalno u našem poslu. Video sam borce koji su sa mnogo gorim povredama i infekcijama uspeli da izguraju nedelju pred borbu. Karlos Ulberg je upravo osvojio pojas sa povređenim kolenom. Sve je to deo ovog posla".

Pred njim je sada operacija.

"Doktor je rekao da je potrebna operacija. Ali to je jedna od onih manje invazivnih, artroskopskih operacija. Oporavak bi trebalo da traje oko mesec dana ili tako nešto. Moram još jednom da posetim ortopedskog hirurga, jer želi da me pregleda detaljno. Verovatno ću operaciju obaviti što je pre moguće, kako bih odmah mogao da počnem sa oporavkom i da se vratim u oktagon pre kraja godine", rekao je sjajni srpski borac i dodao:

"Trebalo bi da mogu. Mislim da mogu. Ali, naravno, idem korak po korak, iz dana u dan".

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