U domaćim borilačkim krugovima i dalje se sa oduševljenjem priča o istorijskom UFC spektaklu koji je nedavno uzdrmao Beogradsku arenu, a sada iz najjače svetske MMA promocije stižu fantastične vesti!
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FANTASTIČNE VESTI ODUŠEVILE SRBIJU! Posle Medića, još jedan naš borac u TOP 10 u UFC!
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Naime, jedan od najboljih srpskih boraca, Aleksandar Rakić, uspeo je da se probije među deset najboljih boraca teške kategorije na planeti. Ovaj podvig je još veći ako se ima u vidu da mu je pobeda protiv Marćina Tibure ujedno bila i debitantska borba u najtežoj diviziji.
Odmah nakon ubedljivog trijumfa, Rakić je lansiran na rang-listu "kraljevske" divizije, zauzevši visoko 11. mesto.
Aleksandar Rakić Foto: Printskrin
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Međutim, tu se nije zaustavio, u najnovijem ažuriranju UFC rang-liste zabeležio je dodatni skok! Popularni "Raketa" sada zvanično drži desetu poziciju u teškoj kategoriji, što je i zvanično potvrdila najjača svetska MMA promocija.
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