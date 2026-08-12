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Naime, jedan od najboljih srpskih boraca, Aleksandar Rakić, uspeo je da se probije među deset najboljih boraca teške kategorije na planeti. Ovaj podvig je još veći ako se ima u vidu da mu je pobeda protiv Marćina Tibure ujedno bila i debitantska borba u najtežoj diviziji.

Odmah nakon ubedljivog trijumfa, Rakić je lansiran na rang-listu "kraljevske" divizije, zauzevši visoko 11. mesto.

Aleksandar Rakić Foto: Printskrin

Međutim, tu se nije zaustavio, u najnovijem ažuriranju UFC rang-liste zabeležio je dodatni skok! Popularni "Raketa" sada zvanično drži desetu poziciju u teškoj kategoriji, što je i zvanično potvrdila najjača svetska MMA promocija.

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UFC - Aleksandar Rakić pobedu proslavio sa suprugom Melani Rakić Izvor: Kurir