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Borac jermenskog porekla rođen je 11. oktobra 1996. godine u Ahalkalakiju u Gruziji, a najveći deo odrastanja proveo je u Rusiji. U oktagonu nastupa pod jermenskom zastavom i godinama gradi reputaciju jednog od najopasnijih boraca lake kategorije.

Njegov put do vrha nije bio nimalo jednostavan. Pre dolaska u UFC napravio je impresivan skor od 13 pobeda i samo jednog poraza, a u najveću svetsku MMA organizaciju stigao je 2019. godine. Debi je imao protiv tadašnjeg velikog talenta, a danas šampionskog imena – Islama Mahačeva.

Od tada je Carukjan postao jedan od glavnih kandidata za sam vrh lake kategorije. Pobeđivao je velika imena poput Čarlsa Oliveire i Dena Hukera, a njegova kombinacija vrhunskog rvanja, fizičke snage i eksplozivnosti učinila ga je jednim od najnezgodnijih protivnika u UFC-u.

KO JE MILENA, ARMANOVA SUPRUGA?

Iako je Arman gotovo svakodnevno pod reflektorima, privatni život pokušava da drži daleko od javnosti. Poznato je da je oženjen Milenom i da se par venčao 2019. godine. Imaju dve ćerke – prva je rođena početkom 2020, dok je druga na svet došla 2022. godine.

O Mileni se ne zna mnogo, upravo zato što porodica veoma pažljivo čuva privatnost. Pojedini izvori navode da je završila pravni fakultet u Krasnodaru, ali informacije o njenom životu i poslovima nisu široko dostupne i treba ih uzimati sa rezervom.

Carukjan je, dakle, daleko od slike usamljenog MMA ratnika – van oktagona je porodičan čovek i otac dve devojčice.

MILIONI, LUKSUZ I VELIKI NOVAC

Kada je reč o njegovom bogatstvu, cifre koje kruže internetom veoma se razlikuju. Jedna od novijih procena, objavljena u julu 2026. godine, stavlja Carukjanovo neto bogatstvo na oko četiri miliona dolara. Međutim, to nije zvaničan podatak niti postoji javno potvrđen bilans njegove imovine.

Poznato je da njegov novac dolazi iz više izvora – UFC zarade, bonusa, sponzorskih ugovora i poslovnih aktivnosti. Sam Carukjan je govorio o tome koliko UFC borci zapravo zarađuju: prema njegovim rečima, za pobedu može da zaradi oko 300.000 dolara, dok je osnovna zarada bez pobedničkog bonusa znatno manja. Takođe je isticao da veliki deo novca odlazi na poreze, trenere, menadžment i pripreme za borbe.

Zanimljivo je i da je Carukjan povezan sa biznisom svoje porodice, a zajedno sa bratom poseduje i kompjuterski klub u Krasnodaru.

Zbog luksuznog načina života često se na društvenim mrežama vode polemike o tome koliko zaista vredi. Čak je i Ilija Topurija 2026. godine javno prozivao Carukjan zbog njegovog imidža bogataša, tvrdeći da je slika o njegovom bogatstvu prenaduvana.

Ipak, jedno je sigurno – Arman Carukjan je od talentovanog momka iz Kavkaza stigao do samog vrha svetskog MMA, postao UFC zvezda, izgradio ozbiljnu karijeru i obezbedio sebi život o kakvom mnogi borci mogu samo da sanjaju.

A dok ga protivnici čekaju u oktagonu, kod kuće ga čekaju supruga Milena i dve ćerke – njegov najvažniji tim van borilišta.