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Ali iza hladnokrvnog UFC borca krije se priča o surovom detinjstvu u Dagestanu, velikoj porodici i neverovatnom treningu koji je počeo još dok je bio dečak.

Habib Nurmagomedov rođen je 20. septembra 1988. godine u Dagestanu. Od najranijih dana bio je vezan za borilačke sportove, a njegov najveći učitelj bio je otac Abdulmanap Nurmagomedov, čuveni trener koji je od sina napravio jednog od najboljih MMA boraca svih vremena. Habib je tokom karijere osvojio brojne titule u sambou i rvanju, pre nego što je stigao do najveće svetske MMA scene.

U UFC je debitovao 2012. godine i vrlo brzo počeo da melje protivnike. Njegov zaštitni znak bili su brutalni pritisak, rušenja i kontrola u parteru. Do kraja karijere stigao je do 29 pobeda iz 29 profesionalnih borbi, bez ijednog poraza. UFC statistika potvrđuje njegov savršeni skor 29-0.

Foto: Profimedia

ČOVEK KOJI JE SLOMIO MEKREGORA

Jedan od najpoznatijih trenutaka njegove karijere dogodio se 2018. godine kada se u Las Vegasu sastao sa Konorom Mekgregorom.

Bio je to jedan od najvećih MMA spektakla u istoriji. Habib je pobedio Mekgregora predajom u četvrtoj rundi i tako stigao do skora 27-0. Borba je privukla neverovatnih 2,4 miliona PPV kupovina, što je tada bio rekord za MMA događaj.

Posle borbe nastao je haos koji je obišao planetu – Habib je preskočio ogradu oktagona i krenuo prema Mekgregorovom timu. Taj incident postao je jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji UFC-a.

29-0 I ONDA – KRAJ!

Habib je poslednju profesionalnu borbu imao 2020. godine protiv Džastina Gejdžija. Pobedio je gušenjem u drugoj rundi, a zatim šokirao svet odlukom da se povuče.

Razlog je bio duboko ličan. Njegov otac Abdulmanap preminuo je nekoliko meseci ranije, a Habib je nakon pobede rekao da je majci obećao da neće nastaviti da se bori bez svog oca. Tako je najveći niz neporaženosti u modernom UFC-u završen bez poraza – 29 pobeda i nijedan neuspeh.

Kasnije je primljen i u UFC Hall of Fame, čime je njegovo mesto među najvećim borcima svih vremena dodatno potvrđeno.

PRIČA O MEDVEDU KOJA JE ZAPALILA INTERNET!

Ako postoji jedna scena koja savršeno opisuje Habibovo detinjstvo, onda je to čuveni snimak na kojem kao dečak rve sa medvedom.

Na snimku se vidi mladi Habib kako se hvata u koštac sa medvedićem, dok ga odrasli nadziru. Snimak je godinama kasnije postao viralan i dodatno izgradio mit o „Orlu“ iz Dagestana. Izvori ga uglavnom opisuju kao Habibov trening sa medvedićem kada je imao oko devet godina.

Dakle, nije reč o tome da je devetogodišnji Habib slučajno naleteo na divljeg medveda u planini i odlučio da se potuče sa njim. Bio je to trening, a medved je bio pod kontrolom ljudi i vezan. Ipak, prizor dečaka koji pokušava da obori životinju višestruko težu od njega postao je legendaran.

Upravo taj snimak često se navodi kao simbol brutalnog sistema treninga kroz koji je prošao. Njegov otac Abdulmanap verovao je u ekstremno disciplinovan pristup i od najranijih dana učio sina rvanju, sambou i borilačkoj disciplini.

SUPRUGA PATIMAT I PORODICA

Habib je privatni život tokom cele karijere držao daleko od reflektora. Oženio se Patimat u junu 2013. godine, a par ima troje dece – ćerku i dva sina.

Za razliku od brojnih sportskih zvezda, Habib gotovo nikada ne izlaže porodicu javnosti. Njegova supruga se veoma retko pojavljuje u medijima, dok bivši UFC šampion uglavnom govori o veri, porodici, treningu i sportu.

Upravo zbog toga o njegovom privatnom životu postoji mnogo manje informacija nego o njegovim borbama.

Foto: Pritnscreen/Instagram

KOLIKO JE BOGAT HABIB?

Posle UFC karijere Habib nije nestao iz sveta sporta. Postao je trener, promoter i biznismen, a povezuje se i sa projektima poput Eagles MMA i promocije Eagle Fighting Championship.

Kada je reč o njegovom bogatstvu, ne postoji javno potvrđen zvaničan iznos. Međutim, aktuelne medijske procene iz 2026. godine stavljaju njegovu neto imovinu otprilike u raspon od 25 do 45 miliona dolara. To su procene, a ne zvanični finansijski podaci.

Veliki deo novca zaradio je kroz UFC, sponzorske ugovore, bonuse, promocije i poslovne aktivnosti nakon penzionisanja. Njegov najveći finansijski i medijski spektakl svakako je bila borba protiv Mekgregora, koja je oborila rekord gledanosti za jedan MMA događaj.

Od dečaka koji je trenirao u Dagestanu i rvao se sa medvedićem, Habib je stigao do statusa svetske sportske ikone.

29 borbi – 29 pobeda. Nijedan poraz. UFC titula. Milioni. Porodica. I priča sa medvedom koju će MMA svet još dugo prepričavati.

1/13 Vidi galeriju Habib Nurmagomedov Foto: Printskrin/Instagram, Instagram/Habib Nurmagomedov, Pritnscreen/Instagram