Slušaj vest

UFC spektakl koji je 1. avgusta održan u Beogradu, po oceni Dejne Vajta, prvog čoveka te organizacije protekao je besprekorno i istakao kandidaturu za domaćisntvo i u narednim godinama.

Međutim, ima i onih koji su bili u glavnom gradu Srbije, a koji nisu bili zadovoljni gostoprimstvom domaćina i svim onim što su mogli da vide.

Džoi Rogan poznati američki voditelj UFC programa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svesno zaboravio na provokacije

Nekadašnji UFC šampion bantam kategorije, Aldžamejn Sterling (26-5), gostovao je u emisiji kod popularnog Džoa Rogana, gde je govorio o svom iskustvu tokom boravka u Beogradu.

Naime, Sterling je boravio u srpskoj prestonici zbog borbe Albanca sa pasošem SAD, Denisa Buzukje, kome je bio u uglu za vreme njegovog meča sa Austrijancem rumunskog porekla Bogdanom Gradom. Sterling i njegovi prijatelji Albanci, navodno su imali neprijatne situacije u Srbiji, pa je bivši UFC šampion otkrio šta im se dogodilo tokom jednog noćnog izlaska u Beogradu.

Jasno je da je Aldžamejn Sterling loše upoznat sa celom situacijom između Srba i Albanaca sa Kosova i Metohije. Jednostavno ne poznaje istorijske činjenice, niti kontekst... Neverovatno je da se žali na tretman koji je imao Denis Buzukja od strane publike u Areni, a da nijednom ne pomene kako je borac iz SAD na zvaničnom merenju provocirao Srbe pokazivanjem dvoglavog albanskog orla, simbolišući fašističku tvorevinu Veliku Albaniju.

Aldžamejn Sterling ne zna ništa o odnosima Srba i Albanaca sa Kosova i Metohije Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Srbi su ratnici

Rogan je pokrenuo priču o tome kako su borci koji dolaze iz ratnih područja mnogo disciplinovaniji u ovom sportu, sa većom željom da uspeju, spomenuvši i Srbiju tom prilikom, na šta se nadovezao Sterling.

- Kada vidimo ljude koji dolaze iz Srbije, Dagestance, ljude koji dolaze iz teških delova sveta, iz Čečenije, to je razlika. Njihovo odrastanje je bilo drugačije, postoji velika razlika u mentalitetu, oni su ratnici - rekao je Rogan.

A, onda se nadovezao Sterling.

- Da, sa time sam uspeo malo da se upoznam kada sam išao u Gruziju kod Meraba Dvališvilija, naučio sam nešto o istoriji Gruzije i Rusije, odnosno, o njihovoj političkoj situaciji, a onda sam bio u Albaniji, Kosovu i Srbiji - počeo je Sterling.

Problemi na splavu

U sledećem delu Amerikanac opisuje situaciju iz jednog izlaska u Beogradu, kada su njegovim prijateljima prišli Srbi sa namerom da se upoznaju, ali se energija vrlo brzo promenila kada su saznali da su u društvu Albanaca.

- Srbi su prišli mojim prijateljima, predstavili su se i pitali odakle dolazimo, a onda su iz čista mira rekli da je Kosovo Srbija. I to tek nakon što smo se upoznali! Ništa mi nije bilo jasno, pomislio sam da žele da započnu tuču. Pomislio sam, dolazimo u vašu zemlju, zar ne možete da budete kul. Ovde smo zbog UFC eventa, ne tražimo kavgu. Bili smo tu na jednom splavu kraj reke sa ljudima iz organizacije, provodili smo se lepo.

A, onda je došlo do konfrontacije.



- Taj momak saznao je da je moj prijatelj Albanac sa Kosova - on ima baš tipične crte lica za Albanca, Ilira?! Sve u svemu, počeli su da pričaju, a onda je Srbin, u jednom trenutku, zavukao ruku u džep, rekavši da imamo 10 minuta da se izgubimo ili će razneti ceo splav! Prijatelju, šta?! Ja sam u tom trenutku izašao na kratko, ali su mi kasnije ispričali šta se dogodilo. Srbin, koji je bio sa nama u društvu, je prevodio šta je rečeno. Nakon toga saznali smo da onaj momak nije imao pištolj, već bombu! Zamisli... Šetaš se tako po gradu sa bombom u džepu.

Nastavio je da priča svoje iskustvo Aldžamejn Sterling.

- Ovo je, izgleda, njihova realnost u toj zemlji. Znam da će me ljudi kritikovati. Normalno, ne treba generalizovati, nisu svi Srbi takvi, ali i dalje ima ludih ljudi tamo koji gaje neki animozitet prema Albancima. Podseća me mnogo na situaciju Izraela i Palestine.

1/4 Vidi galeriju Brutalan nokaut na UFC Beograd Foto: Printskrin

Arena sahranila Albanca

Nadovezao se Rogan sa komentarom - "nemojte započinjati probleme u Srbiji ako ste Albanac."

- Pa, Denis je Albanac. Jasno je zbog čega je bio omražen u Beogradu. Uzvikivali su smrt Albancima u hali, kako su mi rekli. Ja sam se samo smejao, jer nisam razumeo povike sa tribina. Izledalo je kao da se Buzukja bori na main eventu. Dvorana je bila krcata, navijači su jedva dočekali da Denis izađe ka oktagonu. Bilo je ludo. Toliko su mu zviždali... Rekao sam Denisu da se dobro nosio sa pritiskom. Da se predstavio kao šampion. Da nije nikoga (svesno) naljutio, već da je radio samo ono što inače radi. Dobio je kasnije nekoliko aplauza na izlazu, ali je i dalje bilo animoziteta u dvorani - rekao je Aldžamejn Sterling.

U nastavku podkasta Amerikanac je izrazio žaljenje zbog iskustva koji je imao u srpskoj prestonici, dodavši da bi voleo se situacija između Srba i Albanaca promeni na bolje u budućnosti, s tim što je jasno da Sterling ne vlada u potpunosti materijom što se tiče dešavanja u južnoj srpskoj pokrajini.