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Islam Mahačev je i dalje UFC šampion velter kategorije, ali do nove odbrane pojasa nije stigao onako lako kako su mnogi očekivali.

Rus je u glavnoj borbi UFC 330 priredbe u Filadelfiji savladao Ijana Mačada Gerija jednoglasnom odlukom sudija – 49-46, 49-46, 48-47 – i tako zadržao šampionski pojas.

1/5 Vidi galeriju UFC šampion - Islam Mahačev Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Ali ono što se dogodilo u oktagonu bilo je mnogo zanimljivije od samog rezultata.

Geri je pružio daleko ozbiljniji otpor nego što su mnogi predviđali. Mahačev je rano nametnuo svoj prepoznatljivi pritisak, rušenja i kontrolu, ali je Irac uspevao da ustaje, pogađa i pravi probleme šampionu.

U drugoj rundi stigao je i trenutak koji je mogao da promeni tok borbe.

Mahačev je pogodio Gerija snažnim udarcem nogom u glavu i poslao ga na pod, ali izazivač nije dozvolio šampionu da završi posao. Vratio se u meč, a treća i četvrta runda donele su mnogo više problema za ruskog borca. Geri je pronašao prostor za svoje udarce i uspeo čak da raskrvari lice Mahačeva.

Šampion je ipak u petoj rundi ponovo preuzeo kontrolu. Vratio se rušenjima i držao Gerija pod pritiskom, čime je zatvorio borbu i sačuvao pojas.

A onda je usledio podatak koji će zauvek ostati uz njegovo ime.

Mahačev je ostvario 17. uzastopnu pobedu u UFC-u!

Time je ostavio iza sebe legendarnog Andersona Silvu i postao vlasnik najdužeg pobedničkog niza u istoriji organizacije. Silva je između 2006. i 2013. godine nanizao 16 trijumfa, a Mahačev je sada sam na vrhu.

Posebno impresivno zvuči podatak da je do ovog rekorda stigao u svojoj drugoj kategoriji. Nakon što je godinama dominirao kao laki šampion, Mahačev je prešao u velter i već je uspeo da odbrani titulu.

Skor mu sada iznosi 29-1.

Ipak, Geri je iz Filadelfije izašao uzdignute glave. Iako je poražen, pokazao je da može da parira jednom od najdominantnijih boraca današnjice, a MMA stručnjaci i borci već hvale njegov nastup.

Mahačev je posle borbe takođe odao priznanje Ircu, posebno njegovoj čvrstini i napretku u velter kategoriji.