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UFC će i 2027. godine ponovo stići u Beograd! Kako Kurir ekskluzivno saznaje, dogovor o novom spektaklu u srpskoj prestonici postignut je tokom posete srpske delegacije UFC događaju u Filadelfiji.

Darko Glišić i Luka Nikolić bili su gosti Dejne Vajta, koji ih je lično pozvao na spektakl u Filadelfiji. Upravo tom prilikom napravljeni su konkretni planovi za još jedan UFC događaj u Beogradu naredne godine. Sada se čeka još samo zvaničan datum, a vrlo je moguće da će UFC ponovo biti održan u avgustu, kao i ove godine.

Ovo su sjajne vesti za ljubitelje MMA u Srbiji, koji će tako ponovo imati priliku da gledaju najbolje svetske borce uživo u Beogradskoj areni. Ujedno fantastična vest za Srbiju koja će ponovo biti u žiži pažnje svetske sportske javnosti.

Naravno, ponovo će se ljubitelji UFC iz celog regiona krenuti put Beograda. Minus je što će ponovo biti samo 20.000 mesta, a znamo da je interesovanje 4-5 puta veće.

1/4 Vidi galeriju Darko Glišić sa legendama UFC u Filadelfiji Foto: Privatna Arhiva

Veliku ulogu u dolasku najbrže rastućeg sporta u Srbiju ima upravo Glišić. Darko je godinama unazad vrhunski poznavalac UFC zbivanja i izuzetno je poštovan od najuticajnih ljudi u ovom sportu, ali i samih boraca.

Tako je za UFC spektakl u Filadelfiji imao i lični poziv Islama Mahačeva da bude i njegov gost... O kakvom prijateljstvu se radi najbolje govori podatak da su na dan veliki Islamove borbe - bili na ručku.

Možda čak i Mahačeva vidimo u avgustu u Beogradu...