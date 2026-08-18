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Ovog leta UFC imao je bogat serijal kvalitetnih borbi i velikih imena u oktagonu.

Spektakl UFC u Beogradu održan je 1. avgusta, a pored njega bilo je još nekoliko eventa koji su privukli ogromnu pažnju svetske javnosti.

Konor Mekregor u duelu sa Maksom Holovejom Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

Velika lova

U UFC se okreće ogroman novac, a MMA je jedan od sportova sa najvećim rastom popularnosti u svetu. Prema navodima ove organizacije, Konor Mekgregor je zaradio gotovo deset puta više novca od Islama Mahačeva, iako se Irac vratio u oktagon nakon pet godina i doživeo poraz.

Sa druge strane, Mahačev je neporažen još od 2015. godine, a protiv Ijana Mačada Gerija, proteklog vikenda u Las Vegasu je odbranio šampionski pojas i pridodao još jedan.

1/6 Vidi galeriju Islam Mahačev Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia, Instagram/Islam_Makhachev

Konorovih 30 miliona

Konor Mekgregor izgubio je borbu od Maksa Holoveja pre mesec dana u Las Vegasu. Sudija je prekinuo borbu u prvoj rundi, pošto se Irac povredio, a Amerikanac bio u naletu. Publika je bila razočarana. Međutim, posle meča objavljeno je da je Konor Mekgregor zaradio 32.000.000 dolara. I to za svega 69 sekundi provedenih u kavezu. To bi značilo da je Irac, prema toj proceni, zaradio više od 460.000 dolara za svaku sekundu provedenu u oktagonu.

Sa druge strane, ruski borac Islam Mahačev je u seriji bez poraza više od decenije. On je proteklog vikenda u Las Vegasu posle pet rundi bio bolji od Irca Ijana Mačada Gerija. Za tu pobedu na račun mu je uplaćeno 3.500.000 dolara. A, u oktagonu je proveo punih 25 minuta.

Konor Mekgregor uživa u novcu koji zarađuje Foto: Printskrin/Instagram

Konor je velika zvezda

Zbog čega je razlika toliko velika? Konor Mekgregor je ubedljivo najveća komercijalna zvezda u istoriji MMA borilačkih veština. Učestvovao je u osam od 10 najprodavanijih UFC događaja ikada. Zahvaljujući procentu od prodaje prenosa po meču ("PPV cuts"), Mekgregor je zarađivao po 15 do 25 miliona dolara po borbi na vrhuncu karijere.

Iako je Islam Mahačev šampion u lakoj kategoriji i u samom je vrhu svetske "Pay-Per-View (plaćanje po gledanju)" liste, UFC svojim borcima, čak i šampionima garantuje visoke sume tek kada izgrade ogromnu globalnu "PPV" atrakciju. Mahačev po borbi zarađuje u proseku između jedan i 2,5 miliona dolara sa bonusima.

islam Mahačev slavi pobedu u UFC Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Sve se svodi na novac

Kada se za nekoga kaže da je "PPV atrakcija", to opisuje zvezdu ili događaj koji ima ogromnu moć privlačenja publike koja je spremna da plati dodatni novac izvan redovne kablovske pretplate samo da bi ga gledala. Upravo je Konor Mekgregor primer najveće PPV atrakcije u istoriji UFC, jer su njegove borbe obarale sve rekorde u broju prodatih PPV prenosa.

Klasični sportisti primaju platu iz klupskog budžeta, dok PPV atrakcije dobijaju procenat od svake prodate "digitalne karte". Što više ljudi plati prenos, to borac ili promocija više zaradi. PPV atrakcija nije samo vrhunski sportista, već i zabavljač. Sposobnost privlačenja publike kroz rasprave na konferencijama, personalitijem i harizmom jednako je važna kao i sama veština na terenu, ili u ringu.