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Srpski MMA borac Aleksandar Džoker Ilić ponovo je u fokusu javnosti, ali ovog puta ne zbog sportskih uspeha, već zbog neprijatnog incidenta koji ga je zadesio. Naime, Ilić je na svom Instagram profilu podelio fotografije na kojima se vidi da su mu gume na automobilu isečene nožem.

Prema njegovim rečima, neprijatnost se dogodila na Zvezdari, u Đevđelijskoj ulici (između brojeva 19 i 25), u vremenskom intervalu od 12.30 do 13.00 časova. Kako bi otkrio ko stoji iza ovog čina, Ilić se obratio svojim pratiocima i apelovao na sve koji imaju snimke sa sigurnosnih kamera iz tog dela ulice da mu se jave.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Džoker Ilić - isečene gume na automobilu Foto: Instagram/Ilkemma

"Đevđelijska ulica, broj 19-25 (Zvezdara). Kamere ako neko ima, period od 12.30 - 13h danas. Ne daj Bože da saznam ko si, nabiću ti taj nož u du**", napisao je Ilić i zatim dodao: "Đevđelijska ulica, Zvezdara. Regularno auto parkiran na zelenoj zoni, niti je auto nekog zagradio, niti bio nepropisno parkiran, na nečijem ulazu kuće i slično. Od cele ulice, jedino moj auto je isečen, zapali ga slobodno sledeći put, imam i kasko, ne sekiraj se. Između broja 19 i 25 postoje par kamera. Danas od 12.30 do 13h. Ako neko zna nekog iz te ulice i ima snimak dotične ja***e, odmah šaljem 1.000 evra. Naći ću te sigurno, neće te interventna spasiti".

Na vozilu poznatog borca nije zabeležena druga šteta, a primarni cilj mu je da dođe do odgovornog lica. Podsećanja radi, Ilić iza sebe ima bogatu borilačku karijeru sa 26 profesionalnih borbi, ostvarenih 18 pobeda i čak 13 nokauta.

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