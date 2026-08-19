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Beograd i Srbija oduševili su svet organizacijom UFC spektakla 1. avgusta.

Veliki broj zvezda UFC sjatio se tih dana u Srbiju, a u našoj zemlji posebno su uživali Nina Drama i Aleks Pereira.

Nina Drama i Aleks Pereira na Kalemegdanu Foto: Printskrin/Instagram

Partneri Nina i Aleks

Nina Mari Danijel, poznatija pod nadimkom Nina Drama, danas je jedna od najprepoznatljivijih i najuticajnijih medijskih ličnosti u svetu UFC. Ima specifičnu i neobičnu karijeru, jer je u svet MMA ušla "sa strane", ne kao sportistkinja ili novinarka, već kao influenserka koja je potpuno promenila način na koji se intervjuišu borci.

Aleks Pereira je brazilski MMA borac i bivši kik-bokser koji slovi za jednu od najimpresivnijih i najbrže izgrađenih zvezda u istoriji UFC. Postao je tek deveti borac u istoriji UFC koji je bio šampion u dve različite težinske kategorije, a najbrži koji je do toga stigao u istoriji promocije. Ima skor od 13 pobeda, od toga 11 nokautom i četiri poraza.

1/8 Vidi galeriju Nina Drama i Aleks Pereira na Kalemegdanu Foto: Printskrin/Instagram

Beograd za pamćenje

Njih dvoje bili su gosti Beograda početkom aprila, a po onome što je Nina Drama snimila u glavnom gradu Srbije, može se reći da su baš uživali. Posebno je ostao upečatljiv video sa Kalemegdana, srednjovekovne beogradske tvrđave i zanimljivog susreta sa jednom devojčicom.

Nina Drama i Aleks Pereira bili su oduševljeni narukvicama koje je prodavala devojčica u hladovini jedne od kapija Kalemegdana. Ušli su u dijalog sa njom i interesovalo ih je da li je sve to ona napravila. Kada im je dete objasnilo da je ona sve to ručno uradila, Aleks Pereira je odlučio da kupi nekoliko narukvica, ali da devojčici isplati sve koje je napravila.

Uspomene koje nose u Ameriku

Malena je kao vešt trgovac izbrojala koliko narukvica ima, a onda uz pomoć kalkulatora izračunala cenu. Pokazala je cenu u dinarima, a onda su Aleks i Nina pitali koliko je to novca u dolarima.

Kada je prevodilac rekao da sve to iznosi 136 dolara, Brazilac je iz novčanika izvadio novac i platio beogradskoj devojčici.

Onda je Aleks Pereira izabrao nekoliko narukvica za sebe i uspomene na Beograd, a ostatak je ostavio devojčici. Nina Drama mu je pomogla u izboru. Na kraju su sa osmehom napustili Kalemegdan, a Nina je otkrila:

- Aleks je platio sve narukvice, ali je uzeo samo nekoliko. Čovek iz naroda! Devojčica je bila baš uzbuđena - rekla je Nina, pa su ona i Aleks na kraju pozirali sa narukvicama koje su kupili od beogradske devojčice.