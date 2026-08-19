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Lindzi Pelas bila je najpopularnija UFC devojka i žena koja je pronosila slavu ove organizacije godinama unazad.

Lindzi Pelas je američka manekenka, Playboy model i influenserka, a o razlozima njenog povlačenja iz UFC se i danas priča sa setom.

Lindzi Pelas na jednoj promociji u Los Anđelesu Foto: Rudy Torres/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Debitovala pre 10 godina

Lindzi Pelas (35) debitovala je kao zvanična UFC devojka iz ringa na događaju The Ultimate Fighter 24 Finale u Las Vegasu krajem 2016. godine. Njen ulazak u UFC izazvao je ogromnu pažnju medija i navijača, jer je u tom trenutku već imala milione pratilaca na društvenim mrežama i status jedne od najpopularnijih svetskih influenserki.

Iako je najavljivana kao potencijalna stalna zamena i konkurencija dugogodišnjim zvezdama oktagona poput Arijani Selest i Britni Palmer njena epizoda u UFC-u trajala je relativno kratko. I danas se postavlja pitanje - zašto se ova seksi plavuša povukla iz UFC ringa?

Lindzi Pelas na debiju u UFC 2016. Foto: Printskrin/jutjub

Uh, te velike grudi

Nakon nekoliko pojavljivanja, Lindzi je prestala da radi za UFC. Kao glavne razloge navela je fizičke poteškoće i bolove u leđima. Amerikanka je poznata po izuzetno bujnim prirodnim grudima. U intervjuima je otkrila da joj je višesatno stajanje na visokim štiklama i nošenje teških tabli sa brojevima rundi stvaralo nepodnošljive bolove u leđima i kičmi. Napustila je UFC zbog zdravstvenih problema izazvanih težinom sopstvenih prirodnih grudi, koje su joj otežavale kretanje i rad u kavezu te izazivale hronične bolove u leđima.

Uprkos bolovima i odluci da napusti posao u UFC, javno je istakla da joj ne pada na pamet da ide na operaciju smanjivanja grudi jer ih smatra svojim najvećim adutom i "grudima iz snova". Rad za UFC zahtevao je stalna putovanja na vikend događaje, što joj se nije uklapalo u unosnije poslove u Los Anđelesu, gde je gradila karijeru glumice, voditeljke podcasta "Eyes Up Here" i zaštitnog lica velikih brendova.

1/11 Vidi galeriju Lindzi Pelas Foto: Printskrin/Instagram

I dalje dolazi na UFC

Iako skoro deceniju više ne nosi tablu u UFC oktagonu, Lindzi je ostala prisutna u ovom svetu, pa se često pojavljuje kao gost i VIP zvanica na velikim UFC događajima u Las Vegasu. Zbog svoje popularnosti i čestog komentisanja borbi, ostala je u bliskim odnosima sa nekoliko poznatih MMA boraca i promocija borilačkih veština.

Kada je u pitanju emotivni i privatni život Lindzi Pelas, ona nikada nije bila u zvaničnoj vezi sa samim MMA borcima. Njene veze i prijateljstva u borilačkom svetu vezane su za ljude iz sporednih industrija koje prate UFC (poput promotera, sponzora i ličnosti iz pop-kulture).

Lindzi Pelas uživa da pravi selfije Foto: Printskrin/Instagram

Imala dve veze

Njena najpoznatija i najpraćenija veza bila je sa američkim milionerom i poker igračem Denom Bilzerijanom. Bilzerijan je dugogodišnji blizak prijatelj predsednika UFC Dejne Vajta, redovan VIP gost na svim borbama i sponzor mnogih MMA boraca. Preko njega je Lindzi imala otvoren pristup najužem krugu UFC i privatnim žurkama na kojima su prisustvovale zvezde poput Donalda Seronija i Džona Džonsa.

Lindzi je bila u dužoj vezi sa Kalumom Bestom, sinom fudbalske legende Džordža Besta, koji se takođe kreće u krugovima promotera i influensera bliskih borilačkoj sceni u SAD i Velikoj Britaniji.

1/12 Vidi galeriju Lindzi Pelas Foto: Printskrin/Instagram

Prati je skoro 8 miliona ljudi

Nakon odlaska iz sveta borilačkih sportova, Lindzi je nastavila uspešnu karijeru kao fotomodel za prestižne magazine poput "Sports Illustrated" i "Playboy", a ostvarila je i nekoliko glumačkih uloga u Holivudu. Danas je jedna od najpraćenijih influenserki na Instagramu je prati 7,9 miliona ljudi.

Zanimljiva činjenica koju mediji često ističu uz njenu manekensku karijeru jeste da Lindzi ima diplomu sa državnog univerziteta u Luizijani (LSU), gde je diplomirala istoriju.

Lindzi Pelas uživa na odmoru Foto: Printskrin/Instagram

Bogata devojka

Neto vrednost imovine Lindzi Pelas procenjuje se na između 10 i 15 miliona dolara. Njeni godišnji i mesečni prihodi variraju u zavisnosti od ugovora, ali se njena zarada meri u stotinama hiljada dolara mesečno, zahvaljujući ogromnoj bazi od preko 8,6 miliona pratilaca na Instagramu i drugim platformama.

Lindzi zarađuje od svog podkasta "Eyes Up Here" kroz sponzorstva i reklame unutar emisije. Slogan podkasta je "Plavuša, bujna... i pametna?". Lindsey kroz emisiju pokušava da sruši društvene stereotipe o atraktivnim ženama i modelima. Takođe, poseduje sopstvenu liniju kalendara, suvenira i kozmetičkih proizvoda, a deo novca ulaže i u nekretnine koje joj donose pasivan prihod.