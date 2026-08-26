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Popularnog „Slo Rockyja“ već 12. septembra očekuje novi spektakl u kavezu, pošto će se na FNC 33 u Zagrebu sastati sa Ivanom Erslanom. Uoči velikog okršaja stigla je i potvrda da je Fabjan potpisao novi ugovor sa FNC-om.

Fabjan je u FNC debitovao 2023. godine u Sarajevu, gde je tehničkim nokautom u trećoj rundi savladao Tomislava Spahovića. Od tog trenutka počinje njegov veliki uspon na regionalnoj MMA sceni.

Usledio je nokaut protiv Marija Žgele u prvoj rundi, a potom i jedan od njegovih najpoznatijih mečeva — okršaj sa Darkom Stošićem u beogradskoj Areni. Iako je tada pretrpeo poraz, Fabjan je tom borbom dodatno izgradio status jednog od najzanimljivijih boraca u regionu.

Nedugo zatim uskočio je kao zamena na FNC 19 u Puli i priredio veliko iznenađenje, nokautiravši bivšeg UFC borca Jorgana De Kastra. Na FNC 20 stigla je i pobeda nad Aleksandrom „Džokerom“ Ilićem.

Fabjan je potom slavio i protiv Mihala Kite, ali su nakon toga usledila dva poraza — prvi od Hatefa Moila u Beogradu, a zatim i u revanšu protiv Ilića na FNC 27 u Minhenu.

Ipak, sve ono što je uradio u FNC kavezu bilo je dovoljno da „Slo Rocky“ postane jedna od najvećih borilačkih zvezda u regionu.

Sada je pred njim novi veliki izazov. Već 12. septembra u zagrebačkoj Areni čeka ga okršaj sa Ivanom Erslanom, a Fabjan će u taj meč ući kao jedna od najvećih zvezda FNC-a — i sa novim ugovorom u džepu.